As atrações culturais podem ser inscritas pelo preço simbólico de um euro

A “Noite dos Museus Europeus” regressa este ano para a sua décima nona edição no sábado, 13 de maio. Organizada pelo Ministério da Cultura francês e organizada pela UNESCO, o Conselho da Europa e o ICOM, esta iniciativa permite a abertura de instituições noturnas e espaços culturais invulgares a um custo nominal de um euro (exceto para eventos previstos para serem gratuitos). O objetivo do evento é promover e promover o conhecimento do património nacional e europeu e da identidade cultural.

A conselho do Conselheiro do Património Cultural e da Identidade Siciliana, a região siciliana junta-se a uma série de inaugurações e encontros extraordinários nos principais museus da Sicília, que, para este evento, podem ser visitados até à noite.

Para comemorar a noite, vários sites regionais planejaram iniciativas especiais. Para mais confirmação dos horários de funcionamento e planos de visita, é sempre aconselhável consultar as páginas da web ou do Facebook de cada estrutura do museu.

Museus estão abertos em Palermo

A partir de Palermo, o Museu Arqueológico de Salinas abrirá suas portas (das 19h às 12h); O Museu Regional de Arte Moderna e Contemporânea, com duas sedes no Palazzo d’Amale e no Palazzo Belmonte Rizzo (até meia-noite), reabrirá ao público o salão do primeiro andar e a nova ala do primeiro e segundo andar no sábado. , com restauração inédita do acervo permanente; a Galeria Regional do Palazzo Abbatelis (20-24), onde é visível o piso da ala do século XV e estão expostas quatro pinturas do século XVII de Giuseppe Recco; O Piano Nobre abre no Palazzo Mirto (20h-12h), enquanto a capela inferior abre no Oratório dei Bianchi (20h-12h) com uma exposição de estuques de Serbotta.

Villino Florio estará aberto de 18 a 24, e novamente, o Centro de Planejamento e Restauração Regional, que abrirá sua sede das 19h30 às 23h30 no Palazzo Montalbo, com uma visita guiada aos laboratórios de diagnóstico e restauração e à biblioteca.

Na província, Parque Arqueológico de Himera, Solundo e Monte Iato até 23h, Museu de Antiguidades e Pir Marconi de Himera, Museu de Antiguidades de Solundo, Museu Arqueológico de Monte Ido, Museu Arqueológico do Vale do Eleuterio, Marinio, The. Banho em Cephala Diana.

Museus foram abertos em outras partes da Sicília

Museu Arqueológico Regional Pietro Griffo Agrigento (21-00.30) participa com uma mostra sensorial “O anel do passado” e uma oficina para crianças no Dia das Mães; Na província, o Museu Arqueológico de Badia di Licata (até às 23h), uma exposição de arte gráfica inusitada, uma apresentação de um guia arqueológico e um concerto “Drink Floyd”.

O Museu Medieval de Caltanissetta (até meia-noite) e o Museu Arqueológico de Marianopoli (até meia-noite).

Na área de Catania, abrirão o Museu de Cerâmica de Caltagirone e o Museu Saro Franco de Atrano (20-23).

Na área de Ennese, participam a Roman Villa del Casale e o museu da cidade na Piazza Armerina (20h às 23h) e o Museu Arqueológico Centurie (20h às 23h).

Em Messina, está aberto o Museu Regional (20h-12h), na Província, o Museu das Tradições Florestais-Pastorais de Mistretta (20h-12h), o Antigo Teatro de Taormina e o Museu Arqueológico de Naxos (20h-23h) ) , o Bernabo Pria Eolian no Museu Arqueológico de Lipari (20:00-23:00).

Na região de Ragusa, visitas noturnas (das 19h às 22h) ao complexo monumental do antigo Convento da Cruz em Scicli e ao Museu Arqueológico Regional de Camarina.

Com o itinerário temático “Pelas Antiguidades” no Museu Arqueológico de Paolo Orsi (19h-22h), Museu Arqueológico Palazzo Cappellani (19h-23h), Parque Arqueológico Leontinoi e Megara (até 22h) “Âmbares de Cava S. Aloe e Bronzes” com a exposição.

Em Trapani, o Museu Regional Agostino Pepoli (das 20h às 24h) participa de acordo com o seguinte programa: passeio para famílias às 20h “Crianças no Museu”; Visitas guiadas “Entre a Arte e a História” às 21h00, “Guitarras no Museu, de Bach a Francisco Tarrega” às 22h00, concerto de Chiara Buszuro, Ivan Strano e Claudio Derzo. Na província, o Parque Arqueológico Lilibio em Marsala (20-23) com o roteiro “Histórias do Mar”; Parque Arqueológico Selinunde, as pedreiras de Gusa e Pantelleria, com a área monumental de Selinunde (20-24 horas), o Museu Sátiro de Mazara del Vallo (20-24 horas), o Museu do Castelo Griffio em Partanna (20-24 horas horas); Templo do Parque Arqueológico de Segesta (19h30-22h30).