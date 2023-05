Etna e defesa civil iniciam alerta amarelo para risco de erupção

Erupção do Etna (foto de arquivo)

Organizado pelo Departamento de Proteção Civil, a partir das avaliações que surgiram durante a reunião com os Centros de Competência da Região da Sicília e o Departamento de Proteção Civil em 18 de maio de 2022.até o nívelCorresponde a nenhuma ou muito baixa atividade explosiva,– Atividade explosiva de baixa a média. Esta avaliação é baseada em relatórios de incidentes e avaliações de risco disponíveis para o Etna do Instituto Nacional de Geofísica e Vulcanologia (Observatório do Etna e Divisão de Palermo) e do Instituto do Conselho Nacional de Pesquisa para Sensibilização Eletromagnética. ambiente.

A elevação do nível determina o aumento da comunicação entre a comunidade científica e as estruturas de defesa civil. Esta informação permite a construção de FrDefesa Civil da Região da Sicília Alertar as estruturas regionais de defesa civil e tomar as medidas de resposta a situações de emergência, nomeadamente em relação a situações de impacto local.

Vale lembrar que as mudanças no nível de alerta não ocorrem de forma sequencial, pois sempre são possíveis mudanças bruscas ou repentinas na atividade, mesmo que completamente inesperadas.