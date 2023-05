Di Sisti: «O italiano subiu à montanha, Mourinho faz-me lembrar o Leeds»

(Adnkronos) – “Troféus italianos como Mourinho? Ninguém se compara aos portugueses, mas o treinador dos violas tem as melhores qualificações para levar a Fiorentina a duas finais. Alguns anos atrás, a Itália era muito curta e podia escalar montanhas em um curto período de tempo. Percebi que com Spezia ele jogou bem. Com a Fiorentina, ele reuniu o time inserindo vários jogadores que chegaram ontem, como o decisivo Barak”. caminho na Europa. A equipe sempre mostrou a ideia de jogo do Italiano, e isso é verdade. Mas, na verdade, os jogadores sempre precisam de um bom regente. Para os treinadores de hoje, se você acertar um turno, você é um fenômeno, se você errar, você é péssimo. Agora que as partidas duram um número infinito de vezes, o resultado sempre será decidido no final”.

“A Fiorentina fez um grande jogo e eu acompanhei de perto. Todo e Castroville abriram bem espaços na direita, o brasileiro fez duzentos cruzamentos. Eles tiveram uma boa conexão astral, mas o melhor para os jogadores. Há méritos. A Fiorentina conseguiu vencer o Basel com uma máquina de pinball após sofrer um gol ‘errado’ após o já merecido jogo de ida, e fez isso lindamente. O italiano já jogou bem a viola no ano passado – finaliza – e conseguiu se manter em alto nível com um time que está cada vez melhor. Então, se os jogadores lutam para entrar em forma, influenciam muito no trabalho do treinador . Enfim, muitos parabéns a todos os Viola, já um resultado histórico.”

“Mourinho queria um empate 0-0 ontem e conseguiu. A Roma tem uma grande personalidade e às vezes é uma equipa muito nervosa, mas é forte e merece encontrar esta grande finalização. Mou está habituado a conviver com eles e costuma nas fases decisivas ele sempre bom. No aspecto defensivo, ele trabalha melhor em partidas onde o equilíbrio entre defesa e meio-campo é mais importante. Temos que começar a temporada com reinícios e lembrar que a Roma tem jogadores que podem decidir isso mesmo em condição estável Sem dois como Dybala e Smalling vai ser difícil, mas os Giallorossi são difíceis de enfrentar.

“Mourinho sempre encontra recursos de ataque no final, então tudo bem. Eles têm jogadores de qualidade, tenho a impressão de que eles têm os personagens mais fortes e às vezes melhores da TV -acrescenta de Cisty-. Porém, o português é um ás da comunicação, sabe das coisas e é focado no assunto. Hoje quando tem jogada de passe, como o City por exemplo, tem emoção. Mas, realmente, você tem que ser o Manchester City. Esperar e permitir que as lacunas se abram pode ser uma arma, estou pensando na grande ‘teia de aranha’ do Leadhome. Eles perguntaram a ele “Mas por que você está segurando a bola por tanto tempo?” Ele respondeu “para não desistirmos dos alvos”. Na verdade, ele esperou o momento certo e as brechas para ferir seus inimigos. Claro que Dybala vai aumentar o coeficiente de ataque com a Roma. Quando a Roma flutua entre a área e o meio-campo com 5 jogadores, você já está em uma boa posição”, conclui De Cisti.