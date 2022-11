Meloni em Bruxelas: “Soluções firmes sobre o gás em breve. Bom diálogo com a UE, estou feliz” – Política

Primeira-ministra Georgia Meloni está em Bruxelas Encontrou-se com os responsáveis ​​das instituições europeias. Antes do encontro com a Presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metsola, a Presidente da Comissão, Ursula Von der Leyen, e os Presidentes do Conselho, Charles Michel e Paolo Gentiloni.

Primeiro-ministro Georgia Meloni para uma reunião com os chefes das instituições da UE em Bruxelas. Almoço informal com o Comissário Económico Paolo Gentiloni. Até onde sabemos, foi uma reunião “agradável e obediente” com o comissário italiano, durante a qual todas as emergências foram tratadas em 360 graus, do PNRR à energia, da guerra da Ucrânia às novas regras. Pacto de Estabilidade

“Parece-me que uma conversa mais aberta e positiva foi criada. Estou feliz com a forma como este dia foi, pois trouxe uma perspectiva italiana. É necessário dar corpo à solução da “crise energética e do “teto do gás” o mais rápido possível. A primeira-ministra Georgia Meloni a repórteres durante uma reunião com o presidente do Conselho da UE, Charles Michael.

“Bem-vindo presidente Giorgia Meloni ao Parlamento Europeu. A Itália sempre desempenhou um papel importante na União Europeia. Mais do que nunca – com a invasão russa da Ucrânia, a disparada dos preços da energia e da inflação – Devemos estar unidos. Somos mais fortes juntos“. O presidente Metzola escreveu isso em um tweet depois de se encontrar com o primeiro-ministro italiano.

Georgia Meloni encontra Roberta Metzola no Parlamento Europeu





“Visita molhada, visita de sorte”. Entrando no escritório da Eurocâmara com Roberta Metzola, a primeira-ministra Giorgia Meloni brincou sobre a chuva que recebeu o chefe do governo italiano em Bruxelas. Meloni e Mestola foram à inspeção do presidente após as fotos do térreo da Eurocamera. A reunião durou cerca de uma hora e foi realizada em italiano: uma reunião presencial de vinte minutos e uma reunião estendida de 40 minutos para os delegados. “Amanhã tenho o Conselho de Ministros porque estamos a correr contra o tempo com a lei do orçamento” A primeira-ministra Giorgia Meloni durante uma reunião com Roberta Metzola, como pode ser visto em um vídeo divulgado pela EuroCamera. “Estou muito feliz por estar aqui em Bruxelas e especialmente no Parlamento para a minha primeira visita internacional: esta é uma posição clara que a Itália escolheu seguir”, observou. Melão.”Estamos totalmente alinhados com a Ucrânia, continuaremos comprometidos com as sanções e permaneceremos unidos para reafirmar nosso apoio à Ucrânia. “Esta é a mensagem da presidente do Parlamento Europeu, Roberta Metzola, é aprendida. , enquanto o primeiro-ministro italiano Giorgia Meloni Sua bilateralidade. Durante a reunião, segundo fontes do PE, o chefe da Eurocâmara agradeceu ao Presidente do Conselho a sua primeira visita fora de Itália ao Parlamento Europeu, demonstrando assim o seu compromisso com a UE e confirmando que a Itália continuará a jogar. Um papel importante no processo de tomada de decisão da UE, recursos internos foram adicionados à reunião. “Em energia e inflação, as pessoas precisam de nós agora e devemos agir agora. Eu sei que os estados membros têm realidades diferentes, mas devemos encontrar coragem e vontade política para agir como fizemos durante a pandemia: unindo forças”, disse Metzola. o primeiro ministro. Durante a reunião, o Presidente da Eurocâmara convidou posteriormente o Presidente do Conselho a discursar na sessão plenária do Parlamento Europeu em Estrasburgo.

Aplausos e Coro “Georgia, Georgia”: A presidente Roberta deixou o Parlamento Europeu no final de seu encontro com Metzola Giorgia Meloni também tirou uma selfie com alguns torcedores italianos. “Juro que não paguei”, brincou ela com Metzola. Agora, o presidente dirige-se à sede da Comissão Europeia, onde terá um encontro bilateral com Ursula von der Leyen.

Bem-vindo Presidente @Giorgia Meloni querer @Europarl_IT. A Itália sempre teve um papel importante na União Europeia. Mais do que nunca – com a invasão russa da Ucrânia, o aumento dos preços da energia e o aumento da inflação – devemos estar juntos. Somos mais fortes juntos — Roberta Metzola (@EP_President) 3 de novembro de 2022

A reunião acabou Entre a primeira-ministra Georgia Meloni e a presidente da Comissão Europeia, Ursula van der Leyen. Este cumprimentou o primeiro-ministro à sua chegada ao edifício Perlemont, sede do executivo europeu, e após uma breve troca de cumprimentos em inglês, Meloni e van der Leyen deixaram-se imortalizar pelos fotógrafos num habitual aperto de mão.

Maloney então veio para a sede Conselho da Europa: Depois de uma foto e um aperto de mão de rotina com o presidente do Conselho da UE, Charles Michel, os dois vão agora realizar uma reunião bilateral. Para encerrar a visita de Melonie, ela janta com Michael.