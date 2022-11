O que é chouriço ibérico e como é usado na culinária?

UMA Símbolo de salame da tradição gastronómica espanhol-portuguesa, O chouriço ibérico Uma salsicha temperada feita de carne de porco. Com um tamanho comprido e estreito e uma forma característica em U, o chouriço ibérico é facilmente reconhecível pela sua intensidade. Vermelho Dado pelo uso de especiarias e seu sabor inconfundível Fumar. Como é feito o chouriço? lá Eu no Deixe a carne de porco sal, alho e marinar Pimentão (pimenta doce ou picante) é então embalado em sua própria embalagem; Com base no tipo e tempo de processamento encontramos Tipos diferentes de chouriço, mais ou menos processado. Estamos falando de um ingrediente que é amado na tradição e na alma cozinha espanhola: Um atributo que não pode ser perdido quando “Passeio de Tapas”Em mesas postas para festas familiares ou simplesmente pocadillos, Sopas e ovos mexidos, é praticamente onipresente. A que deve o chouriço ibérico a sua fama? Onde comprá-lo e como usá-lo na cozinha? Vamos conhecê-lo melhor.

Chouriço ibérico: o que é e como usá-lo na cozinha

Não ligue para ele “salsicha”, não tente comparar com salsichas locais, especialmente na presença de um amigo espanhol. por isso Tradição Gastronómica IbéricaO chouriço é uma espécie de tradição da humanidade, um Símbolo tece a história de Cristóvão Colombo – Com o nascimento da herança e gastronomia espanhola – Responsável pela importação de pimenta da América. Inconfundível pela sua forma em U e pela sua cor vermelha brilhante e intensa, o chouriço é um produto de processamento. carne de porcomarinado e recheado em sua embalagem.

O que diferencia o chouriço de outros enchidos e enchidos? Sem dúvida Equilíbrio pimentão, pimenta doce ou salgada que, ao marinar, torna a carne perfumada e incrivelmente aromática. Vemos no mercado Três tipos Chorizovina: É NovoEste Semi-sazonal Finalmente é Processado.

o chouriço frescoTambém conhecido como “Longana”, Só é consumido Depois de cozinharO protagonista de ricas paellas à base de carne ou peixe, é muito frequente Harmonizado com ovos ou dentro Bombas E dá às sopas uma nota aromática muito perfumada. o Chouriço Semi Temperado pode ser consumido Tanto cozido quanto cruOferece carnes tenras e suculentas no lugar certo, sendo muito popular chouriço processadoO que, por assim dizer, é comido com uma faca, simplesmente com pão, talvez um Aperitivo com notas andaluzas.

o aparência Chouriço ibérico pode remontar a tempos antigos século 17: Pela primeira vez, pode-se dizer sem dúvida que um longo caminho foi feito com esta salsicha, que tem variações em todos os países da América do Sul: Argentina É usado como linguiça fresca e cozida em uma grelha quente; Lado de dentro Bolívia É tradicionalmente cozido no vapor enquanto ainda está dentro Colômbia É servido com um lado de batatas.

Uma curiosidade. chouriço ibérico Não Há Um salame “simples” Mas uma verdadeira concentração de sabor, perfume, história e tradições. o Carnes da mais alta qualidadeProvenientes de porcos pretos, são criados apenas em algumas partes da Península Ibérica, especialmente na parte norte da região. Extremadurano mesmo lugar Droga de pimenta: é o nome dado a esta “localização dupla”. “Coriceros”Usado para se referir aos habitantes destas regiões, precisamente conhecidos pela produção e comercialização do chouriço.

Onde está Comprar E Como escolher o chouriço? Dado o seu uso generalizado, as variedades produzidas industrialmente são fáceis de encontrar nos supermercados, certamente mais baratas, mas especialmente cheias de conservantes. Para o consumidor mais exigente e atento, a dica é tentar a interceptação Pequenos produtores locais E procure produtos com a designação IGP, especialmente chouriço Rojano IGP Produzido na região de La Rioja ou chouriço de Cantimbalos IGP. O primeiro é um tipo extra de salsicha feito de carne de porco magra sem veias, e o segundo é típico da região de Castilla y León.