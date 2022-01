Sem nós, você não seria capaz de se comunicar por telefone com Conte- Corriere.it (muitas vezes)

A partir de Emanuel Pussy e Marco Gromonesi

Estratégias do Presidente da Liga do Norte para o Direito Eleitoral

Altol Salvini, Para Pd. E um Silvio Berlusconi

, Talvez especialmente o último. A cúpula de centro-direita marcada para amanhã em Villa Grande foi firme, levando o líder da Liga do Norte a quebrar o impasse. Se alguém acha que pode colocar a mesa como quiser, independentemente da liga, é melhor tirá-la da cabeça. O presidente da Liga do Norte responde Então, quem é o primeiro no Palazzo Chiki, entre seu povo que lhe pergunta sobre a novidade que a Liga representa no governo. Continuamos com a pista, mas o importante é seguir em frente.

O dueto clássico de Salvini. Por um lado, reafirma a sua fé



Por outro lado, o primeiro-ministro adverte: Se alguém pensa em se eleger como presidente, talvez como primeiro-ministro, e depois fazer a legislação eleitoral de sua escolha, está errado. Há provavelmente até três pistas aqui: a garantia do governo de tranquilizar os parlamentares que se encontram sem assento. Primeiro aviso aos democratas. Mesmo que seja notado entre os ligantes Comparação com Letta Substancial do que parece, o motivo da suposta nota de Salvini: os democratas estão se estabelecendo como o partido nº 1. Primeiro Draghi, Não para a tabela de energia. A Liga afirma sua proposta: fornecer a melhor força possível das partes em favor de Tracy e do país. Aqueles que apenas dizem não sempre não ajudarão a Itália.

Mas um aviso também para Silvio Berlusconi. Confirmado amanhã Nomeação de líderes de centro-direita na casa romana de Villa Grande, fundadora da Forza Italia. Trilha dupla aqui também. Salvini reitera Presidente do Comitê no Conselho Ricardo Molinari

, A liga está pronta para a lealdade a Berlusconi. Nas palavras de um licor peso-pesado, espera-se que Silvio mostre suas cartas. Como diz o ditado: como e onde você quer encontrar votos reprovados de centro-direita? Ainda mais abruptamente: não significa que estamos nos sacrificando por ele, então parece que o presidente de esquerda não pode ser aceito por nós. READ Área Branca para todas as regiões, incluindo Sicília e Sardenha- Corriere.it

Em suma, Salvini quer algumas garantias escaláveis. Eu não disse que vou comer amanhã, Mas fora isso o jogo corre o risco de ser um cabaré: é provável uma mudança na lei eleitoral na esquina. Assim como perguntou serviço de entrega Da estrela Stefano Buffon Como parte de um acordo mais amplo sobre o quirino. Mas não será grande o suficiente para aumentar a liga. Inaceitável por Salvini: Se eu mudar a lei eleitoral deveria ser. Deve estar na tabela de classificação.

Entretanto, voltou a falar com Giuseppe Conte, com quem trocou Atualizado várias vezes. As estrelas dizem três razões para seu líder: Primeiro, no melhor interesse do presidente: O presidente deve ser superior e garantido para todos, e não será fácil se começarmos a eleger presidentes como um obstáculo ao nosso sistema sistêmico baseado sobre alternativas democráticas. Por uma estreita maioria. Em segundo lugar, a situação que vivemos, com o governo de unidade nacional, ainda está em plena urgência, e pelo menos é necessário um esforço para eleger um chefe de Estado com um amplo acordo aberto aos poderes constituídos. Apoiar o atual governo; Por terceiras razões práticas, nenhum partido progressista ou de direita tem números suficientes neste parlamento.