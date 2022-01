Santo Antônio e o famoso sermão há 800 anos – Crônica

Um momento de festa em Montpelo com o Bispo Corsa antes da epidemia

Por Quinto Cappelli Durante a posse de Dom Giovanni Amati, o novo pároco de Tovadola e Kasolin no último sábado, Dom Livio Corsa anunciou que o 800º aniversário do famoso Sermão da Montanha será celebrado em 25 de setembro. Antônio de Pádua, Catedral de Forli, era então um simples monge no mosteiro de Montpelo. Na prática, os preparativos para as comemorações do centenário começaram a incluir a Diocese de Tovadola, a Igreja e o Município, as Freiras Clarice de Montepolo e os franciscanos amantes e monges e franciscanos amantes da Basílica de Pádua. Os proprietários de Bolonha, bem como algumas associações e milhares de peregrinos estão filiados ao Santuário Antoniano. O português António (Lisboa 1195-Pádua 1231) iniciou a sua viagem como missionário a Marrocos em 1220, mas um naufrágio levou-o à Sicília, de onde veio para Assis, onde participou no capítulo de 21 de Maio de 1221. São Francisco foi o mate que teve o paladar de cerca de 3 mil de seus monges. No final do encontro, Antonio saiu com o Pe. Aqui se dedicou ao serviço comunitário por mais de um ano, celebrou a missa e se dedicou totalmente ao estudo, oração e meditação. Em 24 de setembro de 1222, muitos amantes vieram a Forley para participar da ordenação de alguns padres pelo bispo Alberto. Quando os novos sacerdotes foram instruídos sobre a natureza do ministério sacerdotal, ninguém estava pronto para pregar. Então o padre Graciano ordenou que o irmão Antonio dissesse algumas palavras. Por obediência, Antonio foi à catedral dos fiéis para pregar. Imediatamente os ouvintes saíram dos lábios daquele monge desconhecido, que os abraçou com sua fé e os iluminou com sua profunda cultura bíblica e excelente espiritualidade. READ Isolamento por 5 dias Pregar na Catedral de Forley abriu o caminho para Antonio pregar, para espanto, emoção e alegria dos presentes. O padre Crosiano, que havia testemunhado tanto sucesso, ordenou que seu apóstolo começasse imediatamente. Abandonando o silêncio do mosteiro de Montebolo, Antonio foi convidado a pregar em todo o norte da Itália, sul da França e grande parte da Europa, numa época em que o sectarismo era generalizado. Ele morreu em Pádua em 1231, onde foi sepultado, e foi canonizado 11 meses depois por Gregório IX. Ele é um dos santos mais reverenciados na Igreja. © Todos os direitos reservados