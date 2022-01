Boletim Covid na Itália hoje: hospitais em ascensão. Todos os dados de 13 de janeiro de 2022

Roma, 13 de janeiro de 2022 – Nomeado com Boletim Governo hoje De Ministério da Saúde, que, apesar dos rumores Uma atualização semanal, Atualmente é diário. Eles serão lançados à noite Em formação Seu Infecção Corona vírus na Itália, Hospitais comuns E dentro Tratamento intensivo, E a esperança é o que eu sou Dados positivos significativos foram obtidos ontem. Concentre-se nos números Morto: Ontem atingiu o recorde da quarta onda, assim como o maior desde abril passado. É importante entender o quanto o valor de 12 de janeiro foi afetado pelas regiões regenerativas. Fundação Kimbe Seu Monitoramento semanal, Mortes aumentaram nos últimos sete dias 37,4%

A Campânia registrou hoje 24.451 casos positivos para Covit-19, diagnosticados contra 105.077 testes (59.369 antigênicos e 45.708 moleculares). 12.607 testaram positivo para antígeno, enquanto 11.844 testaram positivo para depuração molecular. Foi informado pela Divisão de Crise da região em particular que os dados levam em consideração a atualização sobre as atividades de isolamento e isolamento do Ministério da Saúde. 28 morreram, 19 morreram nas últimas 48 horas e 10 morreram antes, mas foram registrados ontem. As internações em terapia intensiva ficaram estáveis, em 79, enquanto o número de internações foi de 1.154, mais 28 do que ontem.

eu 17.956 eu Infecção Encontrado Vêneto Nas últimas 24 horas, o número caiu uma fração do que ontem. Esse fenômeno representa 11,71% dos 153.357 swaps. Eles contam também 38 pessoas foram afetadas, Um total de 12.659 óbitos desde o início da epidemia. Atualmente o positivo é de 224.145, quase 9 mil a mais que ontem. Foram internados 1.808 (+32) pacientes, sendo 1.602 (+36) em estado crítico e 206 (-4) em terapia intensiva.

eu 13.151 eu Novos casos Governo encontrado Toscana Comparado com 24.353 swabs moleculares e 53.035 swabs antigênicos rápidos. O positivo atual é de 180.914, + 1,2% em relação a ontem. Destes, 1.296 foram internados (mais 20 do que ontem), 123 dos quais em cuidados intensivos (permanentes). Eles foram gravados nas últimas 24 horas 20 mortes: 10 homens e 10 mulheres com idade média de 75,6 anos.

“Hoje Lácio, Um total de 94.568 trocas de 25.567 swabs moleculares e 69.001 trocas antigênicas, 10.272 casos positivos. eu 34 mortes (Inclui dados de recuperação de notificações), 1.620 pacientes internados (-9), 204 em terapia intensiva (+2) e 4.207 pacientes recém-recuperados. A relação entre positivos e trocas é de 10,8%”, disse Alessio D’Amato, conselheiro regional de saúde. Quase Roma As cidades estão a uma altitude de 5.061.

Hoje em Friuli Venezia Giulia, de 11.295 swabs moleculares, 1.357 novas infecções foram detectadas, com uma porcentagem positiva de 12,01%. Além disso, foram realizados 20.752 testes antigênicos rápidos, dos quais foram detectados 2.682 casos (12,92%). Das 41 pessoas internadas no hospital na unidade de terapia intensiva, 37 não foram vacinadas e 369 pacientes foram internados no hospital em outros departamentos, disse Ricardo Ricardi, vice-governador da região responsável pela saúde. De acordo com a população, o vírus é mais prevalente entre as idades de 50 a 59 (18,30%), seguido de 0 a 19 anos (18,17%) e 40 a 49 (17,70%). 30-39 anos (14,31%), 20-29 (13,86%), 60-69 (8,96%), 70-79 (4,78%), 80-89 (2,77%), 90 e acima (1,14%). Hoje 11 pessoas morreram

eu 3.610 eu Novos pontos positivos Governo confirmou hoje Abruzzo, 12,28% de 5.360 swabs moleculares e 24.057 testes de antígeno. Despesas Morto Registros Um caso 2.681. Atualmente 60.747: 349 (+11) pacientes positivos estão internados na área médica, 37 (+2) estão em terapia intensiva e os restantes 60.361 estão em isolamento domiciliar.

A taxa positiva cai ligeiramente de 4,6% para 4,3% Buglia Eles são identificados hoje 3.218 novos casos 74.753 testes foram processados. A maioria das infecções foi detectada na província de Bari (+1.224). Atualmente existem 62.901 pessoas positivas: 495 das quais foram hospitalizadas (mais 5 do que ontem) e 53 estão em cuidados intensivos (+2). O Vítimas Gravado nas últimas 24 horas 7 O número total de mortos desde o surto subiu para 7.039.

Na Calábria, até o momento, o número total trocado é 1820073 (+13.995). O número de pessoas testadas positivas para o vírus corona foi de 136.584 (+3.207) em relação a ontem.

Uma morte (Total 1.325) e 2.654 novos positivos: Estes são os dois principais dados do boletim de hojeTirol do Sul. As internações hospitalares estão diminuindo, mas o número de pessoas isoladas está aumentando significativamente. Um aumento de 12.000 para 20.000 em um único dia. Os pacientes foram 74 (-4) em enfermarias normais e 16 (-2) em terapia intensiva. 58, por outro lado, foram internados em instituições privadas com contratos.

eu 1,955 eu Novos pontos positivos Covid foi diagnosticado nas últimas 24 horas Mercado, Incluindo 454 sintomas. A taxa de incidência cai para 813,04. Foram 2.397 casos ontem. Novas infecções representaram 14,6% de positividade de 13.401 swabs analisados ​​ao longo da via de diagnóstico de triagem (17.684 swabs totais, 9.682 cabeças de triagem de via antigênica, com 3.885 positivos).

Três mortes e 985 novos positivos பசிலிக்காட்டா. Dentro Molise 727 aprox.