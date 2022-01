Coppa Italia, Milão-Génova 3-1: Leo Show. Rossoneri leva o quarterback novamente – o jogo

Milão, 13 de janeiro de 2022 – Il Milão Tropeçar 3-1 O Génova E pegue o passe de acesso As quartas de final da Copa da Itália. No entanto, a inesquecível bandeira rosoneri foi uma inação final que não foi tão generosa com a equipe de Andrei Shevchenko – agora, com a ridícula reviravolta do destino em risco de perder os direitos ao banco Rosoplu – graças a ele. Alterado para 4-3-3 para assumir a liderança aos 17′ Astigart Mas acima de tudo o rosonari deve ser corajosamente mantido em xeque aos 60′. O Milan mudou a cara do jogo Alterações em Bioli E especialmente Porta de entrada para Leão Ele acertou a scooter na ala esquerda do Milan, que empatou com um cabeceamento de Giroud aos 73 minutos, e disparou uma flecha para o belo e sortudo remate cruzado de Leo aos 102 minutos. Firma de Saelemaekers 3-1. A única nota contraditória da noite de Milão Domori sofreu uma lesão no joelho esquerdo aos 23 minutos Só hoje Kovit voltou derrotado.

Escolhas dos treinadores

Bioli faz uma pequena virada, mas não abre mão do 4-2-3-1 para encontrar Domori no pelotão defensivo diante de Miknon. O inglês constrói o campo com a panturrilha – posicionada à direita – e Capia e Theo Hernandez ainda carregam a armadura do capitão nas mãos. Chronic está com Donald no meio, enquanto Messias, Maldini e Rebekah no tracker são a favor de Girod, não de Leo como inicialmente apareceu. Na parede atrás deles, Ex-Rosonero Shevchenko (San Siro publicamente elogiado e apreciado) Por outro lado, tudo se desenrola e é muito perigoso do 3-5-2 ao 4-3-3.: Os jogadores de linha defensiva que defendem o goleiro Sember incluem Hefty, Van Houston, Ostigard e Vasquez. Portanova, Badelz e Meleconi compõem o trio do meio-campo, enquanto o tridente vermelho e azul é composto por Eguban, Yeboa e Kaiseto.

A primeira metade

Os rossoneri determinam o clima inicial: apenas 3′ Daniel Maldini mostra um instrumento de percussão central perto da câmara e um tiro desviado para um canto. Poucos minutos após o desdobramento de um escanteio, nasceu outra e ainda mais atraente oportunidade de gol rosoneri, assinada por Chronic, que mandou a bola por cima da trave do Genoa com um chute na cabeça. Em um canto, no entanto, a inspiração do AC Milan rapidamente desaparece e o Genoa, graças ao novo sistema altamente perigoso, rapidamente levanta a cabeça e rejeita com ousadia qualquer tentativa do AC Milan. Liderando aos 16 ‘com Astigard No desenvolvimento de canto feito por Portanova, ele se afastou da liderança impecável de Theo Hernandez e liderou o Rosoblu por 0-1. Como se não bastasse, choveu molhado no dia 23 para os homens de Pioli. Tomori é forçada a pedir mudança E dê lugar ao Florence por um problema no joelho esquerdo.

O ex-Roma pega sua ala direita subindo a borda no centro ao lado de Kabia. Os rossoneri são superados e atormentados por situações de bola passiva, e Yeboah, que sempre rouba o tempo em um escanteio, Mignon, arrisca algo, mesmo quando o gol do Milan não é construído com um bigode. Ritmos surgem no último quarto de hora, e há muitos erros precisos de ambos os lados: o último e mais delicioso fenômeno ocorre aos pés de Manolo Bordanova, que, em um cruzamento baixo da parte de trás do egopan, causa ilusão. Gol para os espectadores de San Siro chutando a bola sob a respiração.

Segundo tempo

O roteiro não mudará nos estágios iniciais do segundo semestre, já que o Genoa dobra: Yebova se torna protagonista de um ritmo extraordinário na área e depois tenta servir Bordanova, que não chutou bem da melhor posição. Bola. Desta vez a resposta do AC Milan foi convincente e aos 48 minutos foi assinado por Giroud, que obrigou Sember a fazer a sua primeira intervenção defensiva da noite. O Milan ganha autoconfiança e começa a pressionar pelo empate, então Bioli tenta mudar o ritmo com sua equipe, jogando a carta da tripla mudança. Inserções Bakayoko, Diaz e Leao Em vez de Chronic, Maldini e Repic. Shevchenko, por outro lado, respondeu substituindo Keizeto pelo ex-Rosonero Destro. O português capturou imediatamente o canto superior esquerdo de Rosoneri com seus avanços devastadores, após Hefty alertar que serviu o Messias em uma encruzilhada certeira aos 67 minutos, porém, não conseguiu dar força no desapego. Precisão da bola. O esforço de Rosoneri foi recompensado aos 74 minutos, quando Theo Hernandez trocou um cruzamento para beijar Grod. Obtém um ponto 1-1 do centro da área com um título bonito e muito preciso. A manobra rossonera de repente voltou com muita confiança e vigor e aos 77 minutos no eixo Leão-Giroud o Milan chegou um passo à frente do francês que, desta vez, não emoldurou o tiro na cabeça, goleiro rossoblu.

A rédea dos rossoneri está solta e eles quebram facilmente na pista da esquerda, mas o apito triplo de Aureliano, que marca a prorrogação, não atinge o pé da frente. Leo ainda está no alvorecer da primeira prorrogação. Poucos minutos depois, Donald tocou as duplas do jogador do Milan com um chicote de besta. Com a contratação de Leo corrigindo o erro anterior, ele foi o precursor do gol duplo do Milan e, aos 102 minutos, venceu por 2 a 1 com a ajuda de um pouco de sorte.: Na tentativa de cruzar o centro, de fato, os colegas de 1999 bloquearam a bola no canto da trave. No final, o Gênova não deu sinais de desistir e, na madrugada da segunda prorrogação, chegou ao placar mesmo com Aztecard tocando a chave individual com uma raspagem de longe. O remate de Giglione foi ainda mais perigoso, e Brahim Dias respondeu a uma oportunidade anterior – melhor aproveitada pelos vendedores – e aqueceu as luvas de Miknon, obrigando-o a desviar para um canto. Os erros mais caros para o “Griffon” que finalmente se rendeu aos 112. Desta vez, os Saelemaekers vindos do coração da área de Gênova não podem errar E venceu a final por 3 a 1. Na passarela final, no tabuleiro rossonero, também há espaço para um Robak muito jovem, que mostra duas jogadas notáveis.

