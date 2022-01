Outras sombras sobre o suicídio de Rosie. Correio falso, lesões incompatíveis

Jogos para Quirinals “congelam” a comissão parlamentar que investiga a morte bizarra de David Rossi. Os três juízes de Siana, Aldo Nadalini, Antonio Nastasi e Nicola Marini, são os piores. Retrata-os como arenques vermelhos. O CSM os absolveu (“nenhum procedimento foi oficialmente aberto para protegê-los”, disseram fontes do Palazzo d’Marassielli ao Journal) e Anm, que geralmente é generoso com calúnias para aqueles que ousam acusar um magistrado. O trio contratou Andrea Vernasa, advogada do filho de Pepe Grillo. Enquanto isso, Matteo Renzi está retornando hoje a Florença sem mencionar Nastasi, o magistrado do Caso Aberto, que está processando o ex-primeiro-ministro, dizendo: “Se a evidência estiver contaminada, alguém deve pagar”.

Mas resta saber se o gerente de comunicação do MPS realmente se matou ou as contas devastadoras do Banco Sionista ou alguns dos juízes e Aglico que foram mortos para impedi-lo de revelar o que sabia sobre os partidos gays (confirmado por uma carta anônima de Francesco Giuseppe Cochrane, ex-funcionário francês de Francoisco Contratado por: Ex-Procurador-Geral de Veneza Carlo Nordio e ex-Procurador-Geral Roberto Alfonso Tribunal de Apelação de Milão. “Decidimos porque o CSM ainda não considerou a necessidade de reconhecer nenhum magistrado permanente”, disse ao jornal o presidente da comissão, Pierantonio Zanettin (Forza Italia), acrescentando que também buscou os privilégios do corpo parlamentar por medo. “Invasão de campo ையில் No julgamento semi-aberto na Itália.” Na verdade, fiquei impressionado com o que aconteceu no caso de David Rossi, que abri quando era membro do CSM “, ressalta Janett. Um e-mail encaminhado ao então deputado Marcelo Viola, o julgamento da rainha, arquivado “criado” no dia seguinte à sua morte.

Na noite seguinte, no Non è l’Arena on the Air, a filha de David Rossi ansiava por outros momentos decisivos: “Há novas feridas no corpo do meu pai que ninguém nunca notou, e sugerem uma luta que não condiz com o cair”, diz. , Citando o parecer de um médico legista, confirmado pelo advogado da família Carmelo Myceli. Durante a transmissão, na noite de 6 de março de 2013, foi recebido um telefonema do Quartel-General da Polícia de Siena para o 118, no qual o agente pedia à Central de Telecomunicações para descobrir se David Rositana havia cometido suicídio “porque tenho que me reportar a Roma. ” “Quem? Por que ainda não foi investigado?”, perguntou a filha.