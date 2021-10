Portugal, parlamento rejeita lei orçamental: esquerdistas abandonam o primeiro-ministro Costa. Estamos caminhando para eleições antecipadas

Isso é risco Sopro da morte Ao Governo do Primeiro Ministro Antonio Costa. Rejeitado pela Assembleia da República Lei Orçamentária Proposta pelo governo socialista. Uma rejeição do conhecido Crise governamental Em um documento de importância primária, presume-se que as partes À esquerda Quem permitiu sua criação: o Comunidade E isto Volume esquerdo.

As declarações do presidente para tornar ainda mais credível a hipótese de eleições, Marcelo Rebello de Sousa, Antes mesmo de a legislatura se revelar: o chefe de Estado, que não tem poder executivo mas fiscaliza a administração do país, tinha avisado para convocar. Eleições antecipadas Se o parlamento não aprovar o plano do governo, ele indicará o caminho para liderar o país O renascimento econômico pós-epidemia. Apesar dessa consciência, a extrema esquerda ainda decidiu votar contra, o que transformou a consulta em uma crise de governo.

O chefe de estado pode fazer um anúncio oficial na próxima semana, após consulta aos partidos políticos. Atendendo às normas constitucionais e às férias de Natal, ocorrerão eleições antecipadas Janeiro. “Minha consciência está em ordem – disse o primeiro-ministro Antonio Costa aos legisladores – fiz tudo o que estava ao meu alcance para implementar esta lei orçamentária”. Na corrida para o referendo, o Primeiro-Ministro disse que “a última coisa de que o país precisa é de uma crise política nesta situação”, visto que as eleições estão marcadas para 2023.