Tiro na parede do vírus? “Não podemos negar.” A terceira dose, “será estendida aos menores de 60 anos até o final do ano”

Luca Jaya Volte Viva hoje , Quarta-feira, 27 de outubro de 2021, para os anúncios mais recentesDoença contagiosa generalizada Dá Gov Dentro Veneto. O número de novas infecções diárias nas províncias de Veneza varia de 200 a 470 por dia, e a tendência de hospitalizações na área médica está atualmente sob controle, embora haja um aumento e nos cuidados intensivos a condição persiste. Padrão. Hoje os convidados visitaram a Escola Superior de Saúde Conselheira Manuela Lanzarin e Dra. Francesca Russo.

Mais informações

Jaya vive hoje

Boletim do governo em Venito

Foram realizadas sete milhões e 41 mil trocas moleculares e testes rápidos 8 milhões 721 mil, até o momento. eu 539 novas infecções Nas últimas 24 horas em nossa região da doença Govt (são cerca de 100 mil swabs por dia). Vanito tem uma infecção por vírus 0,65%. 9.743 pessoas, incluindo estudantes, são atualmente positivas. Situação nos hospitais: 239 pacientes estão no hospital, 34 estão em terapia intensiva e 205 pacientes estão em área crítica. 3 pessoas foram afetadas pelo Govt nas últimas 24 horas. Baixe o boletim completo de hoje – PDF

Infecção em Venito

“O vírus está aí, estamos em uma epidemia – reiterou Jaya -, embora levemos uma vida normal”. Mas se 539 pessoas forem positivas em 24 horas, significa que o vírus ainda está na população. Em países onde a máscara caiu, o vírus começou a crescer novamente e este dispositivo de proteção é um bom comportamento seguro.

Tiro na cauda do vírus? Não podemos negar

Estamos em uma fase de total convivência com o vírus e total silêncio da administração Kovit nos hospitais., Mas não reduza nossa segurança. O ataque de cauda deste vírus não pode ser descartado com antecedência “. A vacina funciona, garantiu Jaya, atingimos o terceiro nível de vacina de mais de 81.000, o que significa cobertura para a terceira idade: para todos os 60 anos que tomaram a última dose há seis meses, considere tomar a terceira dose.

⁇Não se preocupe, fui vacinado⁇

Costumo ouvir as pessoas dizerem: “Não se preocupe, estou sendo vacinado”: não posso ter 100% de certeza, a pessoa vacinada não pode mais agir como se não houvesse problema, ela tem 6,6 vezes menos chance de pegar uma infecção . Do que aqueles que não foram vacinados. A pessoa vacinada, se infectada, é na maioria dos casos assintomática ou com muito menos sintomas do que as não vacinadas. Isso sugere que a vacina é a base da infecção.

A vacinação é obrigatória? Uma hipocrisia

“Eu nunca acrediteiVacinação obrigatória, Não em um país democrático e civilizado. “Nunca acreditei que a decisão pelas vacinas fosse uma obrigação porque ataca uma forma. Hipocrisia. A vacinação não é obrigatória em um país civilizado. Jaya reiterou isso hoje. “A vacina é voluntária – insistiu – mas é a pedra angular da epidemia. Os países considerados nem chegaram a 100%. É óbvio – concluiu – que quanto mais vacinamos, mais ajudamos os que não podem ser vacinados.

Vacina de terceira dose em Venito

Neste momento, a terceira dose do Venito é dada a profissionais de saúde, RSA e pessoas com mais de 60 anos e fracos. Quem tomou a mesma dose de J&J? Ainda não começamos. “Eu tenho essa intenção A terceira dose será estendida para menores de 60 anos até o final do ano“Já existem pessoas que querem fazer isto – acrescentou – em todo o caso é necessário encontrar uma razão científica / jurídica para o fazer. A última segunda dose para pessoas vacinadas no final de maio será razoavelmente decidida dentro do prazo de validade. Eles vão reconhecer, talvez voluntariamente até o final deste ano ”, concluiu Jaya.

“Não há nível de anticorpos que possa evitar que uma pessoa seja infectada – explicou o Dr. Rousseau”.

Imunidade do rebanho: podemos chegar a Venito?

“O que devemos pensar é que temos mais de 565 mil pessoas não vacinadas entre 18 e 65 anos. Será que algum dia chegaremos aos 90?” Eu não tenho o alcance da verdade, é claro que a campanha da primeira dose foi reduzida para 1.500 vacinas diárias até agora. Tenho a ideia de que vamos limpar o fundo do barril. É preciso dizer que a hipocrisia não chega lá 100%. Conseguir 90% seria uma grande meta, mas estamos otimistas e acreditamos que chegaremos a 85% em Venito.

⁇Disse aos governos – Conte e Tracy – que cuidassem da comunicação corporativa para apoiar as vacinas e divulgá-las aos cidadãos. A vacina torna você infértil? Essas são notícias falsas, mas alguém precisa responder a essas dúvidas de forma organizacional. É preciso falar com os cidadãos e o governo deve fazê-lo⁇.

Teste-se

Uso de teste do-it-yourself: Jaya relançou a ideia de facilitar o controle sobre empresas, trabalhadores e firmas, especialmente empresas com menos de 15 funcionários.

Vacina e baixo verde, separando componentes

Linguagem agressiva – apontou Jaya – deve ser moderada, especialmente para líderes populares. Podemos moderar os tons.

Escolas Govt em Veneto

A Dra. Francesca Russo estudou os efeitos do covit nas escolas de Venito. “Houve um ligeiro aumento de casos na última semana, mas isso está em linha com a tendência do vírus”.

A situação nas escolas está um tanto sob controle. A escola teve 2.327 positivos (de um total de 800 mil alunos) e 141 positivos para o corpo docente de todas as idades, de 15 de setembro até o momento. . Estamos constantemente empenhados em monitorar o trabalho nas escolas. Não há festas ou centros esportivos para as crianças que voltam às aulas depois de um caso positivo na aula – lembrou o Dr. Rousseau. O que aconteceu esta semana nas escolas do Veneto : 4.448 alunos estão isolados (7 dias em casa se vacinados, 10 se não vacinados) e mais de 5.000 sob vigilância (voltam à escola, mas são monitorados). Funcionários da escola: Há 307 e 430 dias isolados esta semana. Sob vigilância “.

Escolas Sentinela em Veneto

“O Escolas Sentinela Vanito tem 60 alunos, dos quais 16.000 são estudantes e o número de membros é muito alto. A coleta é feita com pano de saliva, feita em casa, depois coletada na escola e analisada em laboratório. Dos 11.700 testes realizados até o momento, 7 foram positivos.