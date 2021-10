Cochlear-Roma, Notícias da Totti | Ele tranquilizou Mourinho

Kialorosi estará no palco em Cagliari amanhã à noite, e a novidade de Francesco Totti está marcada para ser gravada. Mourinho ainda estava deslocado pela convocação.

Não deu nem tempo de recarregar as baterias voltando ao solo de Roma. O jogo fora de casa amanhã à noite em Cagliari, depois de um bom ponto conquistado em casa contra o Napoli. Mou não vai mudar nada nos onze iniciais, mas não faltam surpresas entre os convidados.

Alcançando o sucesso Será sediado em Roma, após a boa exibição que os líderes impuseram ao Napoli no primeiro empate dessa temporada. Kialorosi será o convidado da Cochlear amanhã à noite, Ilhéus voltando de uma derrota miserável no Estádio Fiorentina. Mourinho não será, O treinador português não vai sentar no banco Enviado para as finais das Olimpíadas amanhã à noite.

Compartilhou o destino com o ex-Luciano Spalti, Nada menos por momentos tensos Com o técnico toscano na rodada final. Durante a partida, Francesco elogiou o nome de Totti, e os torcedores de Kilorossi se referiram à separação do atual técnico napolitano. Depois de liberar o time para a partida de amanhã, o ex-No. 10 está de volta às manchetes hoje.

Cagliari-Roma conta com a ajuda de Move Francesco Totti

O treinador português não vai mudar nada no jogo de amanhã e a Roma não está animada. A lesão da viagem da Noruega ainda é recente, um resultado vergonhoso que permitiu muitas derrotas óbvias para as equipes de Kilorosi. Outra posição para vários prefeitos, prefeitos de Diyawa e Borja, voltou para as equipes de Kumbulla.

Isso não é surpreendente apenas entre os convidados, mas também pela assinatura de ninguém menos que Francesco Totti. Surpresa no acumulado de jogadores, nome que alguns esperavam. Falando sobre Christian Volpado, O meio-campista australiano Gialorosi Primavera. A assistência do treinador português, a partir de 6 de agosto, foi assinada por Francesco Totti.eNa administração Ct10. Ele foi o primeiro cliente da equipe O ex-n ° 10 de Roma deve ser convocado para a primeira equipe. Até agora Primavera 2 gols em seis jogos, ombros, adivinhe, número 10.