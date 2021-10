“Não confio no Flex, o bebê está comigo” – Corriere.it

A partir de Editorial online

Ontem o tribunal decidiu que Aidan deve retornar à Itália, para sua tia paterna, que é sua tutora legal. Desde então, Aya Bran não mostrou o bebê aos avós: o último impacto da guerra sobre a custódia do único sobrevivente de um acidente de motocicleta

எய்தான், Criança sobrevivente Tragédia de motoron , Novamente com sua tia paterna Aya Bran: seus avós maternos nunca voltaram para casa. O próprio Bran informou ao tribunal israelense Ontem ele decidiu que o menino de 6 anos deveria voltar para a Itália . O veredicto é baseado nas regras da Conferência de Haia.

Segundo fontes legais, Brian, que foi reconhecido como tutor de Aidan pela justiça italiana, decidiu não devolver a criança aos avós paternos. Estreito Belek e Esther Cohen Porque ele não confiava na família Belek. Avô de ethan O sequestro está sendo investigado na Itália: Em setembro, ele levou o bebê em um avião particular de Travac Sikomario na província de Pavia, levando-o para longe de sua tia.

Segundo a condenação de Pelegs em um tribunal israelense, o acordo foi alcançado entre as famílias nas últimas semanas. Tia estava prestes a levar o bebê para o avô na noite passada.

Após a frase, Esther “Eddie” Cohen Ele emitiu algumas declarações duras Na televisão israelense definindo a decisão do tribunal Um desastre nacional. O governo de Israel decidiu levar meu neto, a última parte de minha filha. Segundo a mulher, teria sido Uma escolha ditada por considerações políticas para as relações com a Itália: Por que não perguntaram onde ele queria morar? Ele lutará até a última gota de sangue por seu direito de crescer aqui como seus pais desejaram, disse ele.