José Mourinho não é mais treinador da Roma: o português foi demitido com efeito imediato

Para todos ele é especial, além de um dos treinadores de maior sucesso da história do futebol, para os torcedores da Roma, desde 2021, simplesmente Mou, mas não mais. José Mourinho não é mais o técnico da Roma. O português, que conquistou duas Ligas dos Campeões na carreira como treinador técnico, foi demitido pelo clube Giallorossi na manhã desta terça-feira, 16 de janeiro de 2024, segundo o site oficial. “A AS Roma anunciou que José Mourinho e os seus colaboradores técnicos deixarão o clube com efeitos imediatos.”

Mourinho foi anunciado como o sexagésimo técnico da história da Roma em maio de 2021 e, após uma passagem pelo Tottenham, desembarcou na capital e imediatamente estabeleceu um relacionamento único com os torcedores. Isso ocorreu graças à primeira vitória europeia da equipe na Europa, na Conference League, em Tirana, em 25 de maio de 2022, e à derrota na final da Liga Europa na temporada passada nos pênaltis contra o Sevilla, em Budapeste.

“Em nome de todos nós da AS Roma, agradecemos a José pela paixão e empenho que demonstrou desde a sua chegada aos Giallorossi. Teremos sempre boas recordações da sua gestão, mas acreditamos que é no melhor interesse do clube , uma mudança imediata é necessária. Desejamos a José e seus colaboradores tudo de melhor para o futuro”, afirmou a empresa. Você pode ler as palavras dos proprietários Dan e Ryan Friedkin em nota no site oficial. Abre-se assim um novo capítulo para os Giallorossi em busca de um treinador. “Mais atualizações sobre as novas orientações técnicas do primeiro grupo serão comunicadas em breve”, conclui o relatório.

[📸 IPA]

