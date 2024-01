Um prédio de dois andares desabou em Secondigliano, Nápoles

Assine com o Google

Ela desceu de repente às 21h20. Após o desabamento do primeiro prédio, outro prédio seguiu em um prédio adjacente, e os destroços ocuparam o pátio do terceiro prédio. Uma noite terrível em Secantigliano, Distrito de Berlingeri.

O alarme pode já ter soado, porque quando Um prédio de dois andares desabou na Via Paolo Giovio 22 Como todos já haviam seguido em frente, não houve feridos neste momento.

Imediatamente depois, um alarme público foi soado para evitar um segundo colapso Uma parede interna que confina com um edifício adjacente acessível através do Monte FitoPessoas afetadas.

Ninguém ficou ferido, mas houve momentos compreensivelmente assustadores. A polícia local, o corpo de bombeiros e a defesa civil municipal intervieram imediatamente no local. 9 apartamentos foram condenados a desocupar imediatamente.

O prédio desabado fica na próxima rua. Um dos típicos edifícios brancos, rebocos descascados, grades de ferro maciço nas janelas de cada piso. Um pouco mais longe, uma loja, Salumeria Saccaro, não foi afetada pelos escombros. O edifício está praticamente ligado ao edifício pelo Monte Fito, aparentemente mantido em excelente estado de conservação. A área faz fronteira com o Aeroporto de Capodichino.

Apareceu antes do desabamento do prédio da Via Paolo Giovio 22

Posteriormente, optou-se por desocupar outros dois apartamentos com vista para um pátio ocupado por lixo.

Fiscalização de imóveis e despejo de famílias está em andamento Além de duas famílias, uma com dois menores e uma acamada com mais de noventa anos na outra, existem albergues de serviço social.

Os vereadores Antonio De Iesu e Luca Trapanese acompanham o trabalho dos serviços em contato constante com o prefeito Manfredi.

Leia o artigo completo

No Il Mattino