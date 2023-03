“Autumn Crisp é uma casta recente mas muito promissora”

Embora os preparativos para a nova época vitivinícola portuguesa já estejam em curso, olhando para a época anterior havia muitos desafios pela frente. O anúncio foi feito pela Diretora de Marketing da Vale da Rosa, Susana Ferreira.

“A nossa temporada em Portugal começa no final de Junho e vai até Outubro/Novembro. Neste momento os nossos mercados de exportação são a Europa. Polónia, França e Holanda são os maiores compradores das nossas uvas exportadas. O ano passado foi um ano desafiante. Devido ao aumento repentino de todos os custos relacionados à produção de uva, as margens arrecadadas foram esmagadas. De qualquer forma, como sempre, nosso foco é a qualidade. Estamos aprendendo a ser eficientes com o que temos, e isso nestes tempos difíceis. Precisamos melhorar, felizmente conseguimos atingir nossos objetivos e apesar das dificuldades, podemos considerar este um ano positivo”.

Embora a Vale da Rosa já exporte uma grande variedade de uvas, ainda busca inovar como empresa. Ferreira explica: “Autumn Crisp é uma variedade recente, mas muito promissora. Variedades Sweet Globe, Sweet Celebration, Timpson e Allison, etc. Estamos constantemente plantando novas cultivares, renovando nossas áreas e aumentando a produção. Também estamos trabalhando em novas embalagens. Projetos mais sustentáveis ​​e respeitosos com o meio ambiente Em termos de vendas, estamos abrindo novos mercados e aumentando a porcentagem do total de exportações que produzimos.

Para solucionar a escassez de mão de obra na região onde a Vale Da Rosa atua, a exportadora de uvas está empenhada em trazer famílias para a região: “Estamos determinados a apostar mais na industrialização, dando ênfase ao programa que já temos. Para a produção de uvas e muitos outros derivados”. Quando se trata de gestão de recursos humanos, um dos nossos maiores desafios é encontrar e reter pessoas, por isso criamos a Fundação Vale da Rosa. “O principal objetivo é trazer famílias para a nossa região, Ferreira do Alentejo, no sul de Portugal, que possam garantir a estabilidade dos recursos humanos da nossa empresa e contribuir para o desenvolvimento local”, conclui Ferreira.

Para maiores informações:

Susana Ferreira

Vale da Rosa

+351 932 271 253

[email protected]

www.valedarosa.com