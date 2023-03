Criança morre após ser atropelada por um ônibus escolar em Sant’Elpidio a Mare (Fermo). Motorista: “Estou arrasado”

Sant’Elpidio a Mare, 6 de março de 2023 – “Uma grande tragédia. Não tenho palavras para descrever o que aconteceu”. Estas são as palavras do prefeito de Sant’Elpidio a Mare, Alessio Pignotti, que foi um dos primeiros a correr para o local do trágico acidente na tentativa de confortar os familiares da criança que morreu há um ano e meio. Atropelar o ônibus escolar Ele estava carregando sua irmãzinha.

O ônibus escolar estava saindo via Pisanelli na aldeia de Caset d’Ed. Um ano e meio fica na portaQuando o veículo decolou, ela seguiu sua irmã e sua mãe no veículo.

O motorista não teve condições de cuidar da criança e o pior aconteceu. Ele o espancou completamente e, apesar da ajuda imediata, não havia mais nada que o menino pudesse fazer. Ele morreu instantaneamente. Os gritos da mãe são de partir o coração (Família Nacional Indiana Ele morou algum tempo na Casette d’Ete), eles chamaram os moradores de volta às ruas, congelando-os da grande tragédia que havia ocorrido.

Enquanto isso atendente de ônibus Ele pretendia deixar as crianças em idade escolar de qualquer maneira, enquanto a automedicação, a ambulância da Cruz Azul, a polícia local, a polícia e os Carabinieri correram para o local. O corpo minúsculo da criança torturada foi coberto com lençóis levantados pelos socorristas fora da vista dos curiosos, até que foi dada autorização para remover o corpo minúsculo e transferi-lo para o necrotério. O motorista ficou chocado Ônibus escolar. O prefeito Alessio Pignotti também esteve no local e ficou chocado com o ocorrido.

motorista chocado

“Eu tinha acabado de sair Depois de carregar os alunos do jardim de infância, fiquei nervoso. Depois de algum tempo percebi o que aconteceu e imediatamente parei o veículo. Eu estou condenado” Palavras de um motorista de ônibus escolar.

Prefeito: “Uma grande tragédia”

“Uma grande tragédiaNão há palavras para descrever o que aconteceu.” Assim o prefeito de Sant’Elpidio a Mare Alessio Pignotti Ele correu para o local da tragédia e tentou consolar os pais da criança. “É difícil encontrar as palavras – diz o prefeito – uma tragédia para a família, para as pessoas que ali se encontraram, para o motorista, para o ajudante que chocou toda a comunidade.”

O ônibus escolar foi apreendido para as investigações do caso e o corpo da criança está no necrotério para necropsia, informa o prefeito. O menino teria saído da calçada Talvez indo em direção à irmã, ele acabou embaixo de um ônibus escolar que avançava naquele momento. “A família mora na cidade há muitos anos – declaração do prefeito -, o pai tem que trabalhar em uma empresa local”.

Chegando ao local, Pignotti “abraçou o pai e o avô da criança”. Existe um Departamento de Serviços Sociais.

Apelo da Associação de Vítimas de Acidentes de Trânsito

“Uma criança foi morta por um motorista hoje Um ônibus escolar em Fermo. Dois dias atrás na área de Treviso em um acidente muito grave, duas jovens morreram devido à velocidade e descuido. A carnificina nas estradas italianas está aumentando. É o que afirma Domenico Musico, presidente da Avisl Onlus (associação de vítimas de acidentes de viação, trabalho e negligência). Encontrou-se com o Ministro dos Transportes Matteo Salvini.

“Uma reunião urgente do ministro com um grupo de familiares atingidos por acidentes rodoviários vai finalmente permitir-nos implementar o plano Marshall para as ruas de que já ouvimos falar há algum tempo – MÚSICA – acrescenta. Desde o início do ano, o número de pedestres mortos aumentou exponencialmente: 87 contra 58 no primeiro bimestre de 2022. As regiões menos virtuosas são o Lácio, seguida da Lombardia e da Emilia Romagna. Há regiões como o Veneto, onde a mortalidade é muito alta, e quase 10% das vítimas italianas são registradas. Áreas, como algumas artérias da capital, precisam ser constantemente monitoradas porque, consistentemente, todos os anos, há um grande número de mortes. Algumas ações direcionadas não podem ser adiadas ainda mais Tornar nossas ruas mais seguras.