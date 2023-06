Três ursos encontrados mortos em Trentino, ativistas dos direitos dos animais de Ida: “verifique hipótese de veneno”

A carcaça de um urso foi encontrada por um alpinista nas florestas de Cavedago: foi o terceiro espécime a morrer nas montanhas de Bergen em poucas semanas. No final de abril, foi a vez de M62, um dos ursos condenados à morte pelo presidente da província autônoma de Trento (Pat). Maurício Fugati. Então, no início de junho, o corpo de um segundo animal foi encontrado na área.

Orsi Jj4 e Mj5, Tar of Trento suspende sua execução até 27 de junho. “Perigo não totalmente detectado” Pela equipe editorial do Chronicle

26 de maio de 2023

A Associação Italiana de Animais e Meio Ambiente (Aidaa) decidiu enviar uma denúncia ao Ministério Público de Trento para solicitar uma investigação sobre o possível envolvimento humano na causa da morte dos três ursos. Em particular, Aidaa pede ao Ministério Público de Trento que “obtenha os resultados post mortem de testes realizados em três carcaças de ursos encontrados mortos em áreas onde os ursos desapareceram no passado, para verificar a presença de iscas”. De acordo com várias testemunhas, incluindo um pastor de cabras e o proprietário de uma pousada localizada na área de Mt Beller, caça irregular e caçadores furtivos verificam onde foram encontrados ursos machos”.

suspeitos

“O facto de três animais terem morrido em 50 dias representa sem dúvida uma anomalia, que corrobora a hipótese de um acto malicioso – explicou a NPA, a organização nacional de protecção dos animais – por outro lado, apesar dos nossos repetidos pedidos de cool spirits, organizações extremistas, associações políticas e comerciais há meses toleram a intolerância contra a vida selvagem e as chamas de alarme estão acesas, assustando parte da população trentina. Talvez alguém tenha perdido a cabeça e decidido resolver violentamente o problema da convivência com ursos, lobos e outros animais selvagens. Espécies “.