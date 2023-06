Mourinho, a UEFA e a voz da Espanha

Fundo

No entanto, segundo o “Il Mundo Deportivo”, a carta de José Mourinho teria chegado tarde demais, depois de a UEFA já ter decidido excluir o português do painel de especialistas na sequência do sucedido na final da Liga Europa, na conferência de imprensa seguinte sobre o seu comportamento – graves acusações contra o árbitro Anthony Taylor – e então fortemente reafirmadas na garagem do estádio de Budapeste. Bem, a UEFA disse que “nenhuma decisão foi tomada sobre a expulsão de Mourinho”. Disciplina: A escolha do treinador português não é antecipar ou seguir a vontade dos outros, mas sim reiterar como, no seu entender, terminou a ação (árbitra).