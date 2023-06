Bernard Arnold, cujo mega iate foi impedido de entrar no porto de Nápoles. E o milionário sai

O Sinfonia Permaneceu fundeado durante toda a sexta-feira ao largo de Caracciolo, a uma curta distância de Castel dell’Ovo. para superiate Bernard Arnold Não é permitido atracar MerkelinaPorta única a Nápoles Para barcos maiores. Então hospede Lvmh – A empresa multinacional que possui marcas de luxo, incluindo Christian Dior, Bulgari, Fendi, Givenchy, Louis Vuitton, Tiffany, Moyt & Chandon, Veuve Clicquot – After a Glance Capri E o golfo foi para outros portos. Onde atracar e desembarcar não é problema.

Avançar Barry Diller, o CEO de uma empresa que opera na indústria de cinema e mídia liderada pela Expedia e TripAdvisor, deixou Nápoles. com ele Eos – Uma escuna de três mastros para o marido bilionário de uma estilista Diane von Furstenberg comprado em 2009 – mudou-se para outro lugar. Mesmo o seu iate – um dos maiores iates privados do mundo, com 90 metros de comprimento – não pode entrar no porto de Mergellina por questões de segurança, de acordo com as normas introduzidas este ano pela Capitania dos Portos.

destino A cabeça dos industriais napolitanos é uma regra contra o trovão Costanzo Iannotti Pecci, aponta o dedo para a lei que proíbe o turismo de luxo a caminho de Nápoles. Uma regra que proíbe barcos com mais de 75 metros de comprimento de entrar na marina. Massimo Lewis Ele é um dos executivos a bordo do Mercellina, os VIPs. E ele sempre reluta em comentar os decretos. “Existem regras e nós as respeitamos, mas neste caso Não se pode deixar de referir que as consequências desta disposição são consideráveis. A partir deste ano, a impossibilidade de receber o tipo de iates de maior valor significará a perda de pessoas importantes para o nosso território em termos económicos: de 50 a 100 mil euros por dia apenas para as indústrias relacionadas. Dez e dez milhões em uma temporada». READ Em Lisboa não é segunda-feira, 9 histórias de autor para conhecer a cidade

Outras paradas Os barcos que não param em Nápoles vão longe. Muitos estão no Mediterrâneo, diz Lewis, mas Eles estão a caminho de Malta, Espanha e França. “É uma pena para Nápoles, uma cidade especial cheia de cultura e património e um aeroporto de referência, Não podemos mais receber convidados tão talentosos quanto Leonardo DiCaprio, Johnny Depp, Jeff Bezos e Jennifer Lopez. que vieram aqui nos últimos anos. Espero que as entidades competentes que sempre apoiaram uma grande indústria do turismo, voltem a encontrar uma solução que consiga aliar a segurança aos benefícios económicos e de imagem de que a nossa cidade necessita. O turismo é o nosso petróleo – acrescenta Luise -. Não podemos esquecer que se deslocar atrás de um maxi barco é significativo. Pelo menos dez viagens com cada barco e passageiros precisam de voos e serviços privados, serviços que Nápoles pode oferecer até agora: é acolhedor e proativo em várias perspectivas. É uma cidade sem limites com belezas naturais, artísticas, arqueológicas, grandes atrativos. Realmente oferece muito.”

Restrições Os prejuízos também estão relacionados aos negócios, já que as pessoas se estabeleceram na cidade para fazer negócios e avaliar investimentos na área. Com as novas regras, para ficar bem claro, eles não podem desembarcar com um barco novo Nem mesmo os leais Dolce e Gabbana. Nem pense em fazer uma festa aqui como eles organizaram há alguns anos, trazendo dezenas de navios de mais de 30 pés para Nápoles e trazendo milhões em poucos dias e todos os países do golfo se beneficiando do dinheiro.

