“Dado o primeiro sinal de responsabilidade”

Sintomas positivos: clorose onze a Jose mourinho. O treinador da Louisiana viu os seus homens imporem-se de forma decisiva na final da fase de grupos da liga de conferências, na qual, após a derrota para o Bodo, Verdout e os seus aliados avançaram com perfeição para a próxima qualificação importante. Volta.

No pós-jogo com Zoria MourinhoAssim, hoje só pode dar os parabéns à equipa (e alguns singulares) pelo bom desempenho e pelos sinais enviados.

“Vencendo o time, Também tínhamos que vencer O primeiro sinal de responsabilidade. Estivemos bem desde o primeiro minuto e o resultado valeu a pena. O adversário não está em um nível alto, mas pode criar dificuldades por ser agressivo. No entanto, encontramos soluções importantes e programas especiais personalizados. “

O ex-técnico do United e do Tottenham então se concentrou especificamente no desempenho e, em geral, no momento que ele desfruta. Niccol Janiolo.

“Primeiro banco com Veneza Devido a alguns problemas durante a semana e ao segundo novo sistema, Shomurotov Ele costumava jogar no ataque de dois homens, mas hoje jogou bem. Não esperava nada dele sozinho, mas esperava algo dele na equipa e consegui estes resultados ”, explicou o“ Especial ”.

“Tem muitas possibilidades, Mas é Há muito o que aprender de uma perspectiva tática E comportamento em campo. Ele é muito talentoso e precisa estar vigilante mesmo nos momentos mais difíceis. UMA O caminho a seguir, Mas ele não deve esquecer a cicatriz emocional de um menino Lesões É importante ressaltar que isso leva ao sofrimento de algumas emoções negativas, ”Mourinho continuou.

“Com JuventusPor exemplo, ele estava jogando um jogo incrível e tinha medo dos jogadores que mais sofreram com o primeiro problema no joelho. Eu gostaria de pedir à imprensa de Roma para deixá-lo em paz, Para não refutar alguma briga entre nós. Sei que vêm mentiras, mas se você é romeno, trabalhemos com calma. Mancini também ficará feliz em lhe dar um importante azul Janiolo.

Ao falar sobre o trabalho a ser feito, é inevitável falar sobre progresso e evolução Tommy Abraham.

“Ele tem que seguir um caminho como os outros. O meu é um grupo de gente boa, sempre tem a atitude certa, então eu não fico com raiva mesmo que a gente perca. Temos problemas, mas é gente boa, tem que crescer . Tommy Vem de uma realidade diferente, De uma equipe dominante, em que o atacante deve marcar ao mesmo tempo Aqui ele tem que trabalhar muitoO treinador português explicou.

“Claro que o trabalho que ele tem que fazer o limita do ponto de vista físico, mas ele Absorve essa opinião do grupo. Claro que ele consegue uma pontuação alta e ele faz, mas estou feliz que sua atitude mude muito. Poderíamos ter feito algo mais no campeonato e no troféu, mas estou muito feliz com os meus meninos ”, comentou Mau.

