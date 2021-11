No fim de semana, a Itália cai no inverno! Polar Blitz com chuva e neve nas planícies entre sábado e domingo »ILMETEO.it

Clima: No fim de semana, a Itália cai no inverno! Polar Blitz com chuva e neve nas planícies entre sábado e domingo

Fim de semana invernoVem direto do Pólo Norte! Estamos falando sobre um Volume de ar congelado Este é o poder de Vórtice de furacão Está treinando no norte da Itália e pronto para um gatilho Winter Blitz Não apenas categorizado por Muita chuva, Mas (e acima de tudo) de Queda de neve Em altitudes muito baixasE quase Terra igual flutuante.

Atenção, está tudo normal. Estamos agora no final de novembro, então estamos nos portõesInverno Clima, É diferente do clássico (astronomia) que todos conhecemos um pouco, começa perto do Natal. A divisão meteorológica das estações divide-as em períodos de exatamente 3 meses, correspondendo assim ao início e fim exatos de um mês. É baseado em Calendário grego Permite que os meteorologistas façam transições mais precisas entre as estações, facilitando as comparações com base em observações meteorológicas, previsões e estatísticas. OK, A pesquisa meteorológica começará em 1º de dezembro para o inverno que se aproxima, Portanto, é muito imediato.

Não há necessidade de se perguntar o quanto está esperando por nós de cada vez Final de semana Nesse momento, já te dizemos, é necessário não só ter guarda-chuvas, mas também roupas pesadas: sim, porque nos fins de semana você pode apreciar lindas nevascas em altitudes muito baixas.

Sábado 27 O alarme soará para muitas regiões já sob o sinal de mau tempo. Um verdadeiro alarme é que muitos departamentos estão em um ambiente muito caprichoso. Para Norte Aguaceiros e trovoadas Friuli Veneza Giulia, Leste Veneto, Com Queda de neve Altitude mais baixa (6/800 m) nas regiões alpinas do meio-leste, mas no interior até o fundo do vale Trentino Alto Adiz. Por outro lado, as coisas serão melhores no resto do norte, onde será ainda mais frio.

Tempo muito caprichoso, no entanto, encontramos nos campos do Tirreno Centro–Sul E em Sardenha Às vezes chove Forte E alguns Tempestade Estará na ordem do dia, enquanto as nuvens do setor Adriático serão parcialmente eliminadas em ambientes áridos.

Mais foco A neve é ​​esperada nas montanhas Apeninos a uma altitude média de 1200/1400 metros.

Com o frio a temperatura experimentará uma queda cada vez mais generalizada, que será aumentada por ventos fortes A tempestade surge Em encostas expostas.

Quanto aos mares, preste atenção Tirreno, Porque Vai ser muito emocionante durante o sábado, Melhor Na praia entre a Toscana e a Lazio.

Também há notícias empolgantes para a segunda parte Final de semana. Domingo 28 Este será o dia controlado pelo ciclo dos furacões, que tende a deslocar seu centro motor para o alto Adriático. Em equilíbrio, para usar a palavra do computador, vemos um clássico “copiar e colar” em comparação com o sábado.

Outras partes do país serão muito mais ocupadas, com mais progresso sendo limitado ao norte. Opções. A página está sob rastreamento novamente Tirreno, De cima Toscana Até então Lazio, No Campânia E tudo sob Tirreno Chuva Ainda pode cair bruscamente às vezes, especialmente nas praias Calabresa e siciliano. Então haverá espaço para mais alguns Queda de neve E o setor dos Apeninos do centro e as elevações cada vez mais baixas em Relevos Sardos A “menina branca” pode cair Ações da encosta, Nas colinas do sul, encontra-se acima de 1000/1200 m.

Receber Inverno Então por que? Obviamente, e na próxima semana pode não ter acabado.