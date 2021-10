Trabalhando para o Green Boss, Drake venceu o desafio, mas a renda residente explodiu

A introdução do Green Boss ocorre sem problemas em todos os locais de trabalho, Ação desejada e protegida pelo governo, só no último sábado, até o inimaginável ataque à sede nacional da CGIL no centro de Roma. Aumentar a expressão nos andares superiores do Palazzo Ciki é um “risco calculado”: alguns temem que a sustentabilidade do sistema em medições, que vão desde a violência potencial aos efeitos sobre a economia do país, ficará vazia nas prateleiras dos supermercados. Mario Draghi, diz ele aos mais próximos, não hesitou e visou diretamente a estabilidade do sistema.

Consulte Mais informação

Portanto, a decisão de não acelerar, mas dar a si mesmo o tempo necessário para crescer, se necessárioIntervenções adicionais em tampões, reduções de preços ou a introdução de incentivos fiscais para empresas Quem decide aceitar o custo. Enquanto isso Novas regras sobre o bass verde também estão sendo introduzidas na terapia de palazzo. Os ministros chegam em tropeções e descidas, abandonam a entrada tradicional pela entrada central e saem de casa.

Muito entusiasmado, o Ministro da Administração Pública Renato Brunetta, um dos maiores apoiadores da mudança e um punho feroz na AP: ele postou as fotos no Twitter. Palazzo Siki. Mesmo na sala de imprensa, depois dos primeiros contratempos, tudo corre bem. Na trilha do MDL, eles dizem que ele não reconheceu o mérito ou teve permissão para apresentar breves ideias de fuga. O pedido de imposto foi aprovado, Mas na maior parte aqui ele explode Outro grão. Porque no Palazzo Siki, sempre e sem a “cor” política de cada governo, ele traz sua punição todos os dias. O de hoje, para Drake, leva o nome Renda básica.

A luta continua com o apoio de Lee e Fi e Ivy. Do outro lado da cerca estão M5S e Pd. Duzentos milhões de euros serão refinanciados à RDC para acender o fusível, Um dos muitos itens do mandato tributário em discussão. Giancarlo Giorgitti, ministro da liga e chefe da delegação, vem em seu caminho: “Eu zombo do uso de dinheiro ganho com dificuldade para uma operação semelhante. Vamos refinanciar o dinheiro dos trabalhadores para uma ação que não cria empregos.” Os ministros Renato Brunetta e Elena Bonetti ficam ao seu lado. Mas Stefano Padunelli, chefe da delegação governamental do M5S, não estava lá. A tensão aumenta na frente de uma faixa – dizem – que levanta uma sobrancelha, um sinal claro de negação oculta.

“Sem a renda da cidadania – nas palavras do chefe da política agrícola do MDL, relatado por Adnkronos – a tensão social teria estourado e não teria sido possível lidar com ela. Mas há quem finja não entender aqui. ” Dem Andrea orlando Ele alinhou-se com Paduanelli e construiu uma parede, sublinhando a necessidade de remoção desta escama. Ambos reconhecem a necessidade de fortalecer as políticas trabalhistas ativas, “- como aponta o ministro Grillino – é impensável acreditar que os trabalhos serão retomados e que o sistema RDC funcionará desde que tenhamos de superar o bloqueio”.

O ex-primeiro-ministro e presidente do M5S ouve sua voz Giuseppe Conte, Um longo post no Facebook ele defendeu o trabalhador histórico de seu movimento com a espada. “Todos os dias Salvini e Meloni se levantam e lutam contra o apoio do estado às pessoas e famílias em crise econômica. Eles estão lutando.” Rolamos nossas mãos para encontrar soluções. Peço que Salvini, Meloni e outros no governo façam o mesmo. E pare de atacar uma ferramenta da civilização. Não vamos permitir isso. “

E Secretário do Partido Democrata, Enrico Letta, Embora reconheça a necessidade de alterar sua estrutura original, ressalta a importância de proteger o rdc. “Concordo com o presidente do Conselho Drake que a renda de cidadania deve ser substituída sem cancelamento, ou seja, ainda deve funcionar como uma tarefa fundamental para bater nos bolsos da pobreza em nosso país. Deve ser totalmente modificada e substituída pela outra trabalho que ele fez porque não funcionou. “

O resto Salvini Está longe de recuar e hoje está voltando ao ataque. “Uma coisa que precisamos intervir no ano que vem – diz ele – é a questão da renda da cidadania, porque garantir quem não pode trabalhar é sagrado, deficiente, deficiente, em apuros, o problema é que o abuso e o furto passam a ser pagos diariamente para vir de no exterior, vá para a Itália e seja cuidado às custas dos italianos Bilhões de euros não são possíveis para os repatriados.

Portanto, o RTC “tem que reconsiderar tudo – esclarece o líder da liga – com 8 bilhões de custos e 8 bilhões de empresas, você pode imaginar quantos funcionários serão permitidos”. Enquanto isso, a liga no CDM não alcançou o primeiro gol ofensivo que tentou hoje. Mas há quem aposte que a guerra é longa e não há barreiras.

No gabinete, ele reconheceu que à medida que as tensões entre o M5S e a Lega aumentassem, ele reconheceria a necessidade de continuar com o refinanciamento na legislação tributária, enquanto o ministro da Economia, Daniel Franco, não comentaria, ressaltando-se como destacando o local tecnicamente apropriado para refinanciar o mandato , que inclui regulamentos políticos e fiscais.

O primeiro-ministro Mario Draghi concluiu a discussão explicando que com Badunelli e Orlando significativamente, de acordo com as mesmas fontes, as políticas ativas só serão discutidas mais tarde, em comparação com a lei orçamentária. Assim, acabou com o incêndio do MDL e adiou a nova partida ‘inicial’: será disputada na próxima semana. Porque todos os dias, palazzo siki, traz sua dor. Como resultado de novas vitórias, mesmo o estado de Drake não está imune.

(Por Ileana Sierra)