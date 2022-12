Portugal decidiu que Fernando Santos já não é o seleccionador nacional

A despedida já estava no ar e após dias de reflexão após a derrota de Portugal nas quartas de final da Copa do Mundo contra o Marrocos no Catar, a decisão veio: Fernando Santos já não é o treinador da seleção de Portugal. Uma nota de imprensa da Federação Portuguesa de Futebol fala em despedida mútua, uma vez que o treinador tem contrato até 2024. “A Federação Portuguesa de Futebol e Fernando Santos chegaram a acordo para terminar um percurso de sucesso iniciado em Setembro de 2014. Nota – Após a melhor participação de sempre da selecção nacional no Mundial do Qatar, A Federação de Futebol e Fernando Santos acreditam que agora é o momento certo para iniciar um novo ciclo. Sob o comando da seleção de Fernando Santos, nosso país conquistou pela primeira vez dois torneios internacionais: inesquecível Euro 2016, na França, e Liga das Nações, em 2019. Além dos títulos conquistados, Fernando Santos tornou-se o treinador com mais jogos e mais vitórias no comando da seleção nacional. É uma honra ter um treinador e uma pessoa como Fernando Santos à frente da seleção. A Federação Portuguesa de Futebol gostaria de agradecer a Fernando Santos e à sua equipa técnica pelos serviços prestados ao longo dos últimos oito anos e espera que esta gratidão se estenda ao povo português. A Direcção da FPF vai agora iniciar o processo de selecção do próximo seleccionador nacional.