Longas filas em Old Trafford para ver CR7

A aquisição de Cristiano Ronaldo gerou entusiasmo para os fãs do Manchester United! O avançado português com a camisola dos Red Devils deu grande sucesso e glória à sua primeira época e agora que está de volta, está de volta ao sonho.

Longas filas de amigos do United se formaram do lado de fora do “Old Trafford”, esperando para pegar uma camisa portuguesa no armário do time.

É fato que Cristiano está de volta aos “diabos vermelhos”. Sua transferência para o United não é uma coincidência muito comentada nas redes sociais. Por seu turno, o campeão português deverá juntar-se em breve ao Ole Gunner Soul Square em Manchester, juntamente com a sua nova equipa. Claro, ele deve primeiro ficar isolado por cinco dias antes de começar a treinar com o United.

O atacante de 36 anos terá mais uma vez o histórico “7” nas costas, 12 anos depois, quando Edison Cavani “deu” a ele seu número favorito. Isso irritou os torcedores do Manchester United, que se viram do lado de fora da butique de seu time na manhã de sexta-feira (09/03) para pegar a camisa de Ronaldo com “7” nas costas.

O craque português marcou 111 gols pela sua seleção, marcando assim a maior pontuação de todos os tempos com a seleção nacional, à frente de Ali Dai com 109 pontos. , Descreve-o como incomparável e irresistível. “Incomparável e imparável.“ Que Deus continue iluminando nossas vidas ”, disse o companheiro de 27 anos de Cristiano.

Mãos de Stromopolos

Jornalista – Analista de Futebol e Assuntos Internacionais Membro da equipe de futebol AIPS e da IFFHS World Statistics Federation Correspondente: France Football, A Pola, Discoveryfootball.com, Mundo Deportivo, Sportpress24.com