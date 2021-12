Regras para bares, restaurantes, academias e hotéis

Super Green Boss Covit na Itália, aqui estamos: As novas regras entrarão em vigor amanhã, segunda-feira, 6 de dezembro de 2021 – para bares e restaurantes, teatros e teatros – e terão validade até 15 de janeiro de 2022. A partir da próxima semana O certificado verde aprimorado é emitido apenas para indivíduos vacinados ou curados, E uma limpeza molecular de 72 horas ou antigênica de 48 horas, base eficaz – entre outras coisas – para ir ao trabalho ou usar o transporte público, como ônibus e metrô.

Bares, restaurantes e clubes

O Super Green Pass também é aceito na área branca. Diferentes atividades – bares e restaurantes internos, shows, festas e discotecas – exigirão vacinação, enquanto uma troca será suficiente para você trabalhar.

Ginásios e piscinas

O passe verde básico é suficiente para ir ao ginásio e piscina, mas se a área for para a zona amarela, será necessário um passe super verde. Certificada pelo buffer “para locais utilizados para actividades desportivas ao ar livre e casas de banho, exceto para acompanhantes que não sejam autossuficientes por idade ou deficiência”.

Hotéis e motéis

O dever do Super Green Pass não é sobre a entrada ou refeições no hotel. Para os hóspedes do hotel é suficiente ter um passe verde básico, que pode ser obtido simplesmente por meio de uma molécula ou morcego antigênico. Da mesma forma, Federalberg aponta que os hoteleiros podem acessar facilmente o restaurante, bar, centro de bem-estar e piscina do hotel mostrando o passe verde básico.

A partir do próximo dia 6 de dezembro de 2021, o acesso a serviços de catering em hotéis ou outras instalações de alojamento será permitido aos titulares do certificado não verde “Reforçado”, que se destina exclusivamente aos clientes que aí se hospedem.

Casamentos e cerimônias

Batismos, casamentos, comunhões e outros eventos após cerimônias civis e religiosas estão excluídos das atividades que exigem um Passe Super Verde. Para eles, o passe verde básico continuará depois de 6 de dezembro. De facto, a circular afirma: “Em resultado desta disposição – Despacho de 26 de Novembro, ed. -, será permitido o acesso às disciplinas com certificação verde” melhoradas “acima referidas: concertos, eventos desportivos para espectadores, restaurantes interiores, festas ( exceto cerimônias civis e religiosas), cerimônias públicas, salões de dança, discotecas e locais semelhantes.

Ônibus e metrô

A partir de 6 de dezembro, a certificação verde básica é exigida para ônibus e metrô e veículos locais e de longa distância (aeronaves, navios, trens intermunicipais e de alta velocidade, mensageiros, teleféricos, teleféricos, etc. Instalações aéreas). Um simples certificado verde é suficiente para toda a rede ferroviária e para o transporte público.

Cantinas de empresa

As cantinas e os serviços de catering estão isentos do imposto de passe verde reforçado.

Museus, cinemas e cinemas

As novas regras de controle da epidemia, em vigor desde segunda-feira, 6 de dezembro, são muito claras para os espaços culturais e prevêem que os museus, arquivos e bibliotecas das Zonas Branca e Amarela não exijam o Super Passe Verde. Portanto, com a obrigação de cumprir integralmente as regras e usar a máscara, você continuará a se aproximar do passe verde. Ao contrário de teatros, teatros e salas de concerto, eles são 100% abertos com acesso apenas através do Super Green Pass.

O caminho da área

Restrições e restrições não se aplicam ao passar pela zona laranja, mas apenas aqueles com portadores de passe verde reforçado podem acessar as funções. Quem aderiu à campanha de vacinação (mesmo sem a terceira dose) ou quem se recuperou da enseada pode ter acesso a todos esses quartos e serviços, mesmo que o local de residência fique amarelo ou laranja. Restrições de movimentos e fechamentos para todos na Zona Vermelha (não apenas No Vox). A incidência de teleféricos nas pistas de esqui é particularmente alta: o branco e o amarelo requerem um baixo verde simples e o superconbaixo verde laranja.

É válido ‘

Aqueles que já possuem um Green Pass válido para vacinação ou recuperação não precisam baixar o novo certificado, pois o aplicativo Verification C19 reconhecerá sua validade. O período de validade do Green Pass de 15 de dezembro de 2021 foi reduzido dos atuais 12 para 9 meses.

Restrições

Com base nas restrições, “as restrições de fim de semana nas áreas de compras e diversão noturna” serão reforçadas e serão fundamentais para o papel das empresas de transporte público locais. Foi estabelecido por uma circular aos políticos do chefe do gabinete de Viminale Bruno Frattasi. No que diz respeito ao transporte público, os controlos podem ser “mesmo por amostragem” porque não devem comprometer a “fluidez do serviço”, especialmente nos transportes públicos locais, para evitar possíveis congestionamentos “para além da queda da ordem pública”.

«No domínio das empresas públicas e da restauração,« a função reguladora da polícia metropolitana deve ser considerada de particular importância », afirma a circular. “A necessidade de planejar cuidadosamente os respectivos serviços nesta área para evitar interferir nas atividades de outras forças policiais, especialmente as operações da Cardia de Finance, e de tornar a operação de controle mais eficaz e eficiente”, afirma a circular, acrescentando que “ serviços de controlo ligados ao fim das férias de Natal e ao fim do ano ”.