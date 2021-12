Hipótese de assassinato. Sob a revista …

Atualização em 20 – A vítima foi chamada Giulia Rijon, 31, era originalmente do planalto. Uma investigação foi aberta sobre a hipótese de assassinato. O amigo da mulher, um homem de 28 anos, foi levado para o quartel, onde foi interrogado durante horas por Carbineeri e depois pela advogada Serena Simichi. No entanto, o homem se declara inocente e reitera que a morte de Giulia foi causada por uma queda.

O cenário da tragédia é o estacionamento da via Capitelvecchio em Passano. Atrás da limpeza, alguns armazéns e algumas casas. No estacionamento, outros campistas costumam estacionar, exceto o veículo em que o jovem de 31 anos morreu, com os donos esperando lá para o verão.

ORE 15,30 – Para dar o alarme, depois de encontrar o corpo sem vida no acampamento, teria sido cúmplice de uma vicenza de 31 anos. O homem disse inicialmente aos investigadores que a morte ocorreria após uma queda acidental. Mas, aos olhos dos investigadores, os ferimentos no corpo da mulher não correspondiam à queda. A investigação do assassinato também. O amigo de 31 anos foi levado ao palácio para interrogatório.

Área de descanso via Capitelvecchio onde a vítima foi encontrada (Photo Secon)

ORE 12,40 – O corpo sem vida de uma jovem foi encontrado esta manhã em um campo em Passano del Gropa. O corpo foi encontrado dentro de um veículo estacionado por alguns meses em uma área de descanso via Capitelvecchio. Carabinieri, que chegou ao local com a Scientific, oficial de autópsia e advogada Serena Simichi, foi alertado. Estudos estão em andamento para encontrar componentes úteis para a investigação. Segundo fontes investigativas, a mulher terá alguns ferimentos no corpo e nenhuma hipótese foi descartada no momento. Mas os próprios investigadores parecem ser a favor de um assassinato.

Acampamento onde o corpo de uma jovem foi encontrado (foto Ceccon)

Uma testemunha disse que Camper e outros veículos semelhantes estavam frequentemente estacionados em um estacionamento perto de uma pequena área de armazéns via Capitelvecchio em Passano, mas ele disse que nunca notou nenhum movimento estranho.