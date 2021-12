Mercado de transferências de Roma, luta Mourinho x Cardiola no Boca Juniors

Eles estão seguros em Calciomercato Roma, Espanha. Nos próximos meses, Mourinho terá de se opor a Cardiola para assinar na Argentina.

As próximas semanas serão caracterizadas por ótimas notícias e mudanças. Como resultado da operação de Pinto, ele foi chamado para fazer mudanças inteligentes em um tabuleiro de xadrez no período seguinte, e o melhor local para o desenvolvimento era perfeito em muitas partes do campo.

Como eu disse a vocês nestas horas, a geologia é basicamente sobre dois campos de grandes movimentos que complicam o mundo. Ou seja, a mediana, entre outras coisas, será avaliada para a possibilidade de assinar um elemento-chave na grande equipe da Série A.

Ignorando as mensagens esperadas na defesa, a principal urgência é sobre a ala direita, para dizer que Mourinho logo será capaz de abraçar os elementos que estão sendo moldados ao longo do tempo. É claro para todos que os portugueses anseiam por jogadores prontos, mas, como evidenciado pelo desenvolvimento do Félix, a Special One não se preocupou em conceber e aperfeiçoar jogadores ao longo do tempo.

Leia mais: Calciomercado Roma, não apenas demissões: transações e laços com a Juventus – Vídeo