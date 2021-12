Pad para eventos indoor, green bass aos 6 meses e máscaras ao ar livre

Participar Partidos O Bolas A partir de Para os novos anos O Super Green Boss Isso não é mais suficiente. Além de ser vacinado, você deve ter feito algo Limpar. Esta é uma das atividades Governo Está sendo considerado o reforço das regras de segurança durante as férias de Natal, pois isso não afetará as apreensões (aquelas já isentas de todas as atividades recreativas pela ordem governamental anterior), mas aqueles que estão em dia com as vacinas. Mas o pacote considerado por Tracy e os ministros é abrangente, e a validade do Passe Verde (seis meses em vez de nove) será reduzida e aqueles sem imunizações terão que passar o resto das férias. Não conseguia nem ir ao Natal e shopping centers em casa.

Com tempo extraordinário, o governo anunciou uma reunião da sala de controle na próxima quinta-feira, que definiria novas medidas para conter a variante Omicron, que ameaça metade da Europa. Aguardo com expectativa os resultados da Pesquisa Flash do Istituto Superiore di Sanità, que divulgará seus resultados na quinta-feira, e as novas diretrizes prometidas pela Comissão Europeia sobre o Passe Verde. Mas o anúncio da reunião, dado há seis dias, parece preparar o local para o cancelamento substancial do passe verde, que pode ser obtido por meio de lenço umedecido feito em uma farmácia – exceto para exigências de trabalho.

Reduzir a duração do Passe Verde para 9 a 6 meses parece óbvio e está de acordo com o que Bruxelas recomenda. “Depois de 5 ou 6 meses o green bass perde alguma validade todos os dias dependendo da circulação do vírus. Não seria problema se estivesse em baixa circulação, mas hoje precisamos pensar em reduzir a duração”, explicou Guido. Por exemplo, Zodiac é Francesco Paulo Figliulo, ex-diretor da Agência Farmacêutica Europeia (EMA) e hoje assessor do comissário de emergência Covit-19. Com as comemorações do Natal, jantares e banquetes, muitas são as hipóteses na programação do governo que visam prevenir a eclosão de epidemias. Discute-se a imposição do dever da máscara no exterior, ainda que seja deixada à vontade de dirigentes regionais que já o fizeram em muitos casos, como o Lácio, o Véneto, a Campânia e a Sicília. Em vez disso, o acesso a shopping centers e transporte público local só será permitido para aqueles com um passe super verde obtido após a vacinação ou recuperação.

Entre as actividades estimadas para quinta-feira – e provavelmente limitadas ao período de Natal – encontra-se a obrigação de expor o impacto negativo de uma troca de acesso aos espaços interiores, principalmente para discotecas, banquetes e jantares. Não apenas Super Green passou então, mas também o teste de antígeno foi feito nas últimas 48 horas. Um pouco assim já aconteceu desde quarta-feira passada para todos os viajantes que desejam entrar na península. A vacinação de quem trabalha em contato com o público está no cronograma de prorrogação. Devido à proximidade temporária da reunião da sala de controle em relação ao Natal, é improvável que esse fechamento já seja nos dias 24, 25 ou 26 de dezembro. O verdadeiro objetivo é evitar encontros perigosos durante as celebrações do Ano Novo.

Entretanto, ontem, com a publicação no jornal oficial da Ordem Relativa, entrou em funcionamento o mecanismo que permite a revogação da licença verde caso o titular do certificado seja positivo durante o período de validade do documento. Será revogado automaticamente após a emissão do Certificado de Cura Verde.