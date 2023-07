Acima de 35° você pode ouvir seis

14h09 Landini: “Não se pode morrer de calor no trabalho” “A onda de calor que atinge nosso país aumenta perigosamente os riscos à saúde e à segurança dos trabalhadores e, infelizmente, já provocou duas mortes nos últimos dias. Isso é inaceitável”, afirmou Maurizio Landini, secretário-geral da CGIL. representantes no local de trabalho para solicitar reuniões urgentes com as empresas para se absterem das atividades quando necessário”.

14h17 A Sardenha precisa mudar o horário de trabalho nos sindicatos Na Sardenha, que viveu doze dias de calor insuportável e temperaturas máximas de 45 graus, a Fillea CGIL pede às empresas que alterem o horário de trabalho e peçam o despedimento de cerca de 30.000 trabalhadores do setor da construção. “Não registramos responsabilidade suficiente pelos riscos de saúde e segurança que ocorrem diariamente nos canteiros de obras em toda a Sardenha, se não por todas as empresas”, relata a secretária regional Filia CGIL Erika Kollu. “É necessário alterar o horário de trabalho para evitar o calor, mas dadas as condições climáticas da Sardenha, é claro que é necessário recorrer a demissões esperando temperaturas mais baixas ao trabalhar no asfalto, acima de 35 graus e em telhados. Estradas ou lugares com alta umidade”. Desde junho, o sindicato está engajado em uma campanha de ‘duplo risco de calor extremo’, panfletagem e reuniões gerais em canteiros de obras para conscientizar trabalhadores e empregadores do setor de construção e materiais de construção. Fillia ainda condena a falta de cuidado das empresas: “uma atitude ruim se pensarmos nos casos de mortes que já ocorreram em outras partes do país e nos casos de muitas doenças que infelizmente já foram registradas em vários canteiros de obras”. “Recomendamos que as empresas implementem todas as medidas” destinadas a “mitigar os efeitos do calor nos trabalhadores da construção civil”, conclui o sindicato.

14h20 O calor impulsiona o consumo de eletricidade O calor leva o consumo de energia a recordes para o ano e quase recordes históricos. O consumo monitorado pela Terna atingiu ontem a máxima acumulada no ano de 56,67 GW. Neste momento, o monitoramento da plataforma/utilidade da empresa que gerencia as redes elétricas italianas mostra um nível de 55,36 GW, tendendo ligeiramente abaixo das previsões do dia. No entanto, as estimativas apontam para a possibilidade de atingir um novo pico de 58,72 GW em 2023, levando o consumo ao máximo histórico de 60,5 GW em julho de 2015.

14h29 Emergência na sala de emergência de Nápoles Acesso registrado ao Hospital Cardarelli em Nápoles nas últimas 24 horas. São 231 pacientes atendidos pelo departamento Aparência e aceitação. Em média, a cada 6 minutos um paciente procurou atendimento médico no pronto-socorro de um hospital. Este é o pico mais alto de internações registrado em 2020 até o momento, em meio a um influxo de pacientes que Cardarelli vem registrando há semanas; Uma média de 200 pacientes por dia nos últimos nove dias, um total de 1.700 e um aumento de 30% nas internações.

15h57 Ins: Você pode ouvir um seis em temperaturas acima de 35 graus Temperaturas excepcionalmente altas (acima de 35°), impedindo a execução de fases de trabalho em locais que não possam ser protegidos da luz solar ou a execução de processos que não resistam ao uso de materiais ou calor intenso. Isso pode dar título ao fundo de redundância normal: INPS esperado a partir de 2017, conforme relatado no manual do Inail sobre como trabalhar em caso de altas temperaturas. “Ficou esclarecido que quando a temperatura real é superior à temperatura real, também podem detectar as chamadas temperaturas percebidas, que também podem ser obtidas a partir de boletins meteorológicos – lê-se na mensagem. Portanto, nos casos ilustrados acima, o a temperatura percebida está acima de 35°, mesmo que a temperatura real seja inferior ao valor acima, pode ser um evento que dá direito a tratamento”.

16h16 Médicos Ambientais: Alerta de Rato O calor extremo que atingiu a Itália e as mudanças climáticas que levaram ao aumento da temperatura média em geral afetam não só a presença de insetos como mosquitos e carrapatos, mas também a proliferação de ratos em áreas urbanas e, como resultado, a higiene – riscos para a saúde das pessoas. eu' O alarme foi lançado pela Sociedade Cima-Italiana de Medicina Ambiental. "Um estudo realizado no ano passado por pesquisadores dos Estados Unidos e Canadá demonstrou como o aumento da temperatura e os invernos amenos têm efeito direto na proliferação de roedores em áreas urbanas – explica o presidente Alessandro Miani – na verdade os ratos são animais que não o fazem. Eles podem resistir a baixas temperaturas, enquanto se multiplicam em condições favoráveis, como calor forte. ondas, que expulsam ratos em busca de comida e água, e aumentam o contato entre humanos e roedores."

16h57 Medici Roma: “Os netos usam a tecnologia para lembrar os avós de beber” As ondas de calor, que se repetem regularmente nos dias de hoje, principalmente se prolongadas, representam um risco à saúde, principalmente dos idosos. “Porque os idosos têm menos sede. Ajudá-los a se lembrar de beber é proteger sua saúde. As crianças, mas especialmente os netos sempre familiarizados com a tecnologia, podem ser de grande ajuda encontrando ‘maneiras tecnológicas de lembrar. Entes queridos de beber: um alarme relógio em um celular, um aplicativo, mensagens de som. “. Foi um apelo lançado por Antonio Maggi Adchronos Salute, presidente da Associação Médica de Roma, que pediu “solidariedade geracional para proteger os mais vulneráveis ​​dos efeitos do calor extremo”. “O Ministério da Saúde, os especialistas, as autarquias – continua Magee – lembram-nos quais são as regras mais importantes para proteger os idosos. Por exemplo, devem evitar sair nas horas de calor, nestes dias, a maioria inclui. apoio para que os jovens de hoje usem melhor as tecnologias para comprar o que precisam, podem cooperar”. Também ajuda a garantir que os quartos em que vivem os idosos sejam ventilados. “A solidariedade geracional é muito importante, os idosos não devem ser deixados sozinhos”, alertou o Presidente.

17h15 Mau tempo repentino em Bolzano Fortes tempestades continuam a afetar a maior parte do sul do Tirol. Em Bolzano, uma hora depois de o mercúrio ter atingido os 35 graus, a umidade era muito alta e caiu uma chuva forte com raios e, principalmente, vento. Os ventos nas montanhas atingiram centenas de quilômetros por hora. Rajadas de 94 km/h foram registradas em Santa Valburga e 90 km/h em Brunico.