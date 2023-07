Recorde Mundial do Guinness, Cristiano Ronaldo está de volta: Cash Avalanche

Cristiano Ronaldo está de volta ao telhado mais alto do mundo, um recorde impressionante para o campeão português que voou para a Arábia

agora trinta e oito Cristiano Ronaldo não parece culpar os sinais de envelhecimento. O atacante português, que conquistou cinco Bolas de Ouro, voou para a Arábia Saudita em janeiro passado após ser dispensado do Manchester United e jogar a Copa do Mundo com sua seleção, e já marcou impressionantes 14 gols em 16 jogos. .

Sem dúvida, um roubo interessante que foi completo até a temporada passada Um talento chave na Arábia Pro League. Hoje a Liga Saudita mudou muito e a competição está se tornando mais importante. Pense na campanha de aquisição lançada recentemente, que já viu muitos campeões de todo o continente fazerem as malas e abraçarem a nação do Golfo.

Entre os mais importantes, não podemos deixar de citar seu ex-companheiro de equipe Karim Benzema ou o craque da Serie Sergej Milinkovic-Savic. Estes são alguns dos nomes dos campeões desta época, Cristiano Ronaldo, que chega ao fim da carreira a partir da próxima época. Porém, quando CR7 se aposentar será uma verdadeira lenda, vista ao longo de sua aventura no futebol. Muitos recordes foram quebrados. Também está listado no Guinness Book of Records.

Novo recorde de Cristiano Ronaldo: não há jogador de futebol como ele em todo o mundo

Os gols de Cristiano Ronaldo Após atritos iniciais com seus novos fãs, ele conseguiu conquistar também a população árabe. Sua mudança para a Saudi Pro League já está destinada a entrar para a história por vários motivos, um dos quais é sua contratação.

Obrigado 121 milhões de euros foram arrecadados na última temporada, cobrindo o período de maio de 2022 a abril de 2023, dando a CR7 o título de jogador de futebol mais bem pago de todos os tempos. O título foi arrancado de seu rival de todos os tempos, Lionel Messi, que conquistou um prêmio semelhante há duas temporadas.

Agora o Guinness World Records não tem dúvidas: Cristiano Ronaldo não tem igual em termos de dinheiro ganho. E Esta não é a primeira vez que o campeão português se encontra em posição semelhanteEm 2017 isso realmente já aconteceu. É dinheiro recebido não só das contratações dos clubes, mas também de todos os patrocínios assinados na última temporada.