Massacre em memória de Porcellino – Crônica em Palermo via D’Amelio, Meloni

A primeira-ministra Giorgia Meloni realiza uma cerimônia no quartel Lungaro para comemorar os cinco agentes de escolta mortos no massacre da Via d’Amelio, onde o juiz Paolo Porcellino foi morto há 31 anos.

PM deposita coroa de flores em frente a túmulo de policial morto: Agostino Catalano, Emanuela Loy, Vincenzo Li Muli, Walter Eddie Cocina e Claudio Trina. Em seguida, o primeiro-ministro visitará os túmulos de Giovanni Falcone na igreja de San Domenico e de Paolo Porcellino no cemitério de Santa Maria di Gezzo, e às 10h ele chefiará o comitê de ordem pública e segurança da província. A prefeita Maria Teresa Cucinotta, o procurador Mauricio de Lucia e chefe dos chefes de polícia. Ele deve participar da missa das 12h30 do arcebispo Corrado Llorifis na igreja de Santa Maria na Piazza della Pieta alla Calza, onde Falcone e Porcellino brincavam quando crianças.

Ele não participará da tradicional procissão de tochas organizada pela direita todos os anos, exceto em contra-ordens de última hora, por motivos de segurança, e que sairá da Piazza Vittorio Veneto às 20h e chegará a D’Amelio. No entanto, as fontes do FdI claramente não descartam que o Premier não tenha viajado via D’Amelio durante o dia.

“19 de julho é uma data simbólica na Itália – A primeira-ministra Giorgia Meloni falou na cúpula UE-SELAC -. 19 de julho, 31 anos atrás, a Máfia matou o juiz Paolo Porcellino. Juntamente com o Juiz Giovanni Falcone, dois mártires na luta contra a Máfia e dois dos principais protagonistas a quem devemos muito do que sabemos na luta contra o crime organizado”. Meloni destacou que o combate ao crime organizado é “outro aspecto fundamental da nossa cooperação, uma das quais “a União Européia e a América Latina” continua podem trabalhar juntas”.

agência ANSA agência ANSA Porcellino: Meloni, ‘a luta contra a Máfia faz parte de nós’ – Notícias – Ansa.it O primeiro-ministro diz que o compromisso antimáfia nunca terminará, apela a não explorar a ausência da vigília das tochas em Palermo, outras obrigações compatíveis (ANSA)

Também Ellie Schlein em Palermo



Em vez disso, definitivamente será via D’Amelio Ellie SchleinNo exato momento da explosão, há 31 anos, o irmão do juiz assassinado, Salvatore Porcellino, fará um minuto de silêncio com os Diários Vermelhos: 16h58. No local do ataque, o secretário do Dem também encontrará manifestantes liderados pela CGIL e outras associações e movimentos de esquerda gritando ‘Basta com a máfia estatal’. Não haverá Cisl, mas ficará longe da iniciativa com seus dirigentes via D’Amelio. Nos minutos finais do dia comemorativo do massacre de Falcone a 23 de maio, onde alguns manifestantes e a polícia se enfrentaram, a cobra gigante vai descolar da árvore Falcone, na rua via Notarbardolo, pelas 15h00. Maria Falcone foi repelida pelos desordeiros que queriam chegar ao palanque para encerrar as comemorações.

Um episódio que criou uma cisão entre a comissão organizadora do cortejo autorizado e a sede da polícia. Na segunda-feira, em entrevista, Salvatore Porcellino garantiu ao comissário Leopoldo Larichia que “não haverá agitação”. A notícia da mudança iminente da guarda veio do chefe da sede da polícia de Palermo. Será chefiado por Vito Calvino, ex-chefe do Comitê Móvel nomeado pelo Conselho de Ministros. Missão à Inspetoria da Câmara dos Deputados para Larichia.

Reprodução protegida © Copyright ANSA