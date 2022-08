MELONI: Letta insulta a Itália. Resposta: ‘Você está propondo bobagens’ – política

De questões romenas a questões internacionais, é um confronto total entre os líderes dos alinhamentos que se enfrentarão no referendo de 25 de setembro. Depois de uma entrevista à CNN em que o secretário do Partido Democrata Enrico Letta O chefe do FdI alertou para os perigos de uma possível vitória para a direita Geórgia Meloney Ele o acusou de “difamar a nação para proteger seu próprio ganho”. E Leta eleva o nível do conflito: a proposta de IDE inclui “obrigação de garantia para estrangeiros, bloqueio naval fora de nossas fronteiras, PNRR a ser revisto”, “três loucuras para quem nos olha de fora”. “Sou patriota e você está desonrando o país”, diz Meloni.

Enquanto isso, duas questões estão chegando à Casa Dem para alimentar a campanha eleitoral, imediatamente impulsionada pela centro-direita: Vídeo chocante Imortais Albino Ruberty, Chefe de Gabinete do (agora ex) Prefeito de Roma, durante uma luta violenta, com gritos e ameaças de morte; E alguns registros – desenterrados por il Giornale – incluem um dos jovens líderes escolhidos pelo Nazareno para corrida política, Rafael Rainha (agora se desculpando) zombou do estado de Israel no passado, questionando sua existência. Os democratas devem esclarecer que os “dois tweets e memes” em questão foram quando o Queen “não era candidato pelo Partido Democrata e não representava o PD”. Nos últimos anos, tem sido usado para defender o direito de existência do Estado de Israel.

Mas, enquanto isso, as tensões aumentam. Após a divulgação do vídeo de Ruberti, a reação de Letta foi imediata: Nazareno fala sobre “um episódio extremo que não pode ser sem consequências”. Algumas horas se passaram, o chefe de gabinete de Roberto Gualtieri renunciou e outro protagonista da noite ‘acusada’, Francesco De Angelis, está retirando sua candidatura à política. “Escolhas justas e válidas”, comenta o presidente da Transcend Democrática. Mas o material é suficiente para provocar polêmica de adversários políticos. “Lutas e ameaças de morte nas ruas, candidatos insultando Israel, jovens demos assustando a memória do terremoto em Emilia. Esta é a campanha do Partido Democrata: o que nos espera em setembro?”, twittou o presidente da Liga do Norte, Matteo. Salvini. “O conflito envolvendo os líderes do partido em Roma e Lazio foi causado por razões políticas e administrativas?” Quem publicamente faz muitas perguntas a Leta, inclusive? E o líder democrata “sabe quem está colocando na lista?”. Líderes de centro-direita, em suma, se recusam a ser vistos como ‘indeléveis’, mas pedem ao Partido Democrata que olhe para sua própria casa.

Enquanto isso, depois da complicada gestão dos candidatos, Leta quer olhar para frente: para o programa e para a disputa eleitoral. Com mensagens e conteúdos voltados principalmente para os jovens, o Partido Democrata pretende se tornar o primeiro partido: “O principal problema dos imigrantes na Itália são os jovens que saem. Esta é a verdadeira emergência, digo isso a quem fala bobagem. Bloqueios navais”, Letta dá outro jab em seu principal oponente Meloni e aponta o dedo. . Ele retoma o bloqueio naval e resume sua receita da seguinte forma: “Na Itália” deve-se “entrar apenas legalmente, porque não permitiremos criminosos, contrabandistas ou aqueles que desejam desestabilizar nossa nação e a Europa”.

Carlo Calenda também entra na arena política, chamando o atrito entre Letta e Meloni sobre questões internacionais de “brigas de galinheiro”. Enquanto isso, os dirigentes do IV avaliam a possibilidade de adiar a Leopolda, que está prevista para 1º a 3 de setembro de 2022. As manifestações podem ser adiadas até depois das eleições e a ação é muito bem-vinda sob a bandeira de uma campanha eleitoral coordenada com os partidos da coalizão.