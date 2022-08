A ideia de Carlos Algarz para o meio-campo

Apoio ao meio-campo à disposição da equipe e principalmente Stefano Pioli. declive Renato SanchezO Milan está trabalhando no mercado de transferências para complementar a média disponível para o técnico rossonero.

Milan, Carlos Algaras é uma preferência por média

Esse será um dos nomes que a gestão rossonera seguirá Carlos AlgarazUm talentoso meio-campista argentino que se apresenta com a camisa aposta. No último campeonato, a classe de 2003 teve excelentes atuações e acabou na mira de muitos clubes europeus, principalmente Milão.

De acordo com as últimas notícias Mercado de câmbio, os rossoneri vão acompanhar a situação e em breve poderão oferecer ao clube argentino a oportunidade de capturar as atuações do meio-campista de 19 anos. Além de corridas convincentes, Il Diavolo terá que vencer a concorrência de outras empresas europeias e italianas. entre Ele está muito interessado no jogador.

Além da Algaras, o Milan permanece sob vigilância constante Jakub Kiwier Deu um ótimo desempenho com a camisa Masala. O meio-campista tcheco, avaliado em cerca de € 15 milhões, também estará na Crosshairs. West Ham Por David Moyes. Os rossoneri podem decidir acelerar esse perfil inserindo o cartão de Tommaso Pobega, que será o dígito do meio-campo do Spezia após a despedida de Maggiore, como um paralelo técnico parcial.

Milão, a questão da renovação: de Leo a Benazzar

Não apenas compras. O Milan está trabalhando em uma frente de renovação para contratar os jogadores mais importantes do elenco disponíveis para Pioli.

Claro que existe Ismail Bennazar Os rossoneri devem desempenhar um papel de liderança no meio-campo após a saída de Kessey.

O Diabo vai negociar uma renovação com o médio argelino e está pronto para igualar cerca de 4 milhões de euros com o acréscimo de cerca de 50 milhões de euros. Uma jogada importante dos rossoneri, considerando o forte interesse dos clubes europeus. Especialmente o Liverpool Já relatado por Jurgen Klopp para o meio-campista do Empoli, o Milan teria assumido que não foram vendidos.

Isso inclui as sirenes do primeiro-ministro Rafael Leão Ainda não renovou seu contrato com os rossoneri. O extremo português quer um acordo no valor de cerca de 7 milhões de euros, ciente do interesse de vários clubes ingleses. Especialmente o Chelsea Cerca de 70 milhões de euros no prato e um preço Pulisic ou GJ Para apaziguar o Milan. Os rossoneri não têm intenção de vender a joia portuguesa e decidiram negociar uma potencial venda apenas se houver cerca de 150 milhões de euros.

