Com quase 41 anos, o ex-Águia Nenê é o artilheiro da Série B portuguesa.

Você lembra Nenê? O Ex-atacante brasileiro Spezia quem a vestiu camisa branca Dentro Série B Agregação 21 gols e 4 assistências em 72 jogos? Quase 41 anos (Ele irá completá-los em julho próximoed.) está fazendo todo mundo engasgar com o programa atual nesta temporada Série B portuguesa. O atacante está vestindo uma camisaTragédia do futebol AVS É o atual Artilheiro Uma experiência na série Cadetes Lusitanos 22 golscom 2 assistênciasEm 26 aparições. Uma temporada geral até agora 24 obrasRecitações 2 gols em 3 jogos Dentro Copa da Aliança. Nenê Melhorou o desempenho dos dois últimos campeonatos, onde, com a camisa Villafranchense (Antigo nome do atual clube que mudou de nome e cidade por motivos relacionados ao estádioEd.), alcançou globalmente 34 gols em 64 jogos Isso significa 16 e 18 gols por temporada, respectivamente.

Isso me faz pensar que também teria sido útil se tivesse acontecido assim Sr. Luca D’Angelo Por falta de gols marcados pelos atuais jogadores neste campeonato de cadetes Atacantes Águia. o que você acha

Enquanto isso Nenê Ele foi nomeado Jogador do Mês em janeiro e fevereiro.