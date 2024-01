Fim de semana Merla e dias com super anticiclone de primavera, mas fevereiro começa contra todas as expectativas. « Clima 3B

Hora de estudar

Tempo – Fim de semana sinótico de 27 a 28 de janeiro

quando Um anticiclone subtropical Eles conseguem subir até latitudes médias e altas em pleno inverno Uma anomalia cíclica atmosfera e se esta anomalia persiste ao longo do tempo e se repete com frequência crescente ao longo do tempo. Algo está errado com o clima. Agora, isso não pode ser negado Circunstâncias Eles são inegavelmente uma fruta Mudar Testemunhe o clima também Muitos recordes de calor foram quebrados Entre Espanha e França. Mas agora vejamos o que se espera: a máxima anticiclónica ainda presente no oeste da península irá deslocar-se em direção à Europa central e à Itália nos próximos dias.

Pode-se fazer muito pouco Ligeira curva Uma das razões é o violino de pêra nos Balcãs Frente fria Entre hoje e amanhã trará alguma nebulosidade irregular no Adriático e no sul do sul, mais uma vez, de facto, as correntes frias não chegarão à península. foi um obstáculo Precisamente de uma existência desconfortável Anticiclônico, gosta da Grécia e da Turquia. Eles apenas fazem Tocando as regiões do sul Eles nem trazem todos e só eles valores de temperatura De acordo com os tempos. Em outros lugares é contínuo Probabilidades positivas Embora os vejamos principalmente nas montanhas, a estagnação do ar nas camadas inferiores favorece as inversões térmicas. Nevoeiro e nuvens baixas Não levanta termômetros. Este privilégio está acima de tudo Vale do Pó Ele vê o clima Fredo E junto com condições frias e uniformes Poluição do ar especificamente marcado.

Tempo – Sinóptico 29-31 dias Merla

Tudo Fim de semana Mesmo os famosos dias de Merla são caracterizados por estas condições. Como você pode ver nos diagramas, eles são importantes montanhas Para registrar as maiores anomalias com temperatura máxima até 10/12°C acima da média Na Sardenha, nos Alpes e nos Apeninos centro-norte.

Temperatura mínima nas planícies durante os dias Merla

Temperatura máxima nas planícies durante os dias Merla

Temperatura máxima nas colinas (1000/1100m) durante os dias Merla

com No início de fevereiro Mesmo fracas intrusões de ar frio no sul da península podem abandonar completamente o nosso setor. Entre 1 e 2 dias O coração de um anticiclone Isso seria correto entre o norte da Itália e a França. Isso significa que mesmo o mês que viu o maior número de rajadas de ar frio de inverno no passado, Comece contra todas as expectativas, clima estável e temperaturas acima da média. Enquanto isso, algo começará a mudar nas latitudes médias e altas, o que é um sinal de uma possível mudança no período seguinte, mas falaremos disso detalhadamente em outra mensagem.

