Ascoli muda de direção para vencer o Como por 2 a 0: golpe da Juventus em Sinigaglia

Como, 27 de janeiro de 2024 – O enredo que precisamos está aqui. Ascoli muda de marcha Novamente derrotando Sinaglia, 2 a 0 desta vez. Os principais méritos da façanha alcançada contra o forte e ambicioso Como têm nome e sobrenome: Fabricio Castori. Em campo, os bianconeri conseguiram fazer mais uma atuação sólida. Uma corrida impecável sob todos os pontos de vista.

Uma aposta instantânea pela direita foi o momento em que o timoneiro do Piccio mudou o jogo Descarga Otenthaliana Chegou ao quarto do segundo tempo. Ali entendeu-se que era hora de ousadia e, em última análise, as escolhas feitas produziram os resultados desejados. Apesar das mudanças na escalação desde o primeiro minuto, a equipe respondeu bem desde o início Belluschi retorna à defensiva e presença Vaisonan reafirmou.

A abordagem dos Bianconeri é boa, mas a primeira chamada vai para Como. O atacante Cutrone se confirma como o homem do momento. Seu chute de pé direito de boa posição passa por cima do travessão. Sem dúvida ele estava muito animado até que uma infeliz lesão no ombro o forçou a sair. Ascoli Como controla bem os ataques e depois muda a ação rapidamente. O Sob a supervisão especial de Mendis Ele inicialmente lutou para se libertar do estrangulamento de Barba. Minutos antes do intervalo, Kolu marcou um pênalti difícil de entender a favor dos donos da casa devido ao chute de Belluschi na área.

Relembrada pelo VAR, a anulação da decisão é inevitável. A direção do apito do Cagliari foi polêmica na administração dos cartões amarelos e sobretudo na recuperação concedida no final do primeiro tempo: inexplicavelmente os 4' concedidos viraram 7' para ele.

No segundo tempo, depois de Verdi, os donos da casa também perderam Cutrone. Odenthal consolida isso ao bater forte em Rodriguez Bola ao longe. Nova Chamada e Sacred Red da var. Castori percebe que chegou a hora de acreditar e coloca D'Uffizi e Streng na briga. Esta será a estreia de Finn na equipe. Il Picchio eleva seu centro de gravidade e pressão com um 3-4-1-2 ofensivo e implacável. Larians está em apuros e Mendes pode atacar novamente e acertar seu décimo centro na temporada. Os portugueses aproveitam escanteio de Falserano para encarar Barba e cabecear. Como escorrega e cobra mesmo no final Um infeliz gol contra de Cassandro dobrou o placar.

O Ascoli voltou às vitórias, chegando aos 22 pontos com resultados de outras áreas, ultrapassando o Ternana e ficando dois pontos atrás do Sittirol. Os tiroleses do sul chegam a Del Duca no próximo domingo, 4 de fevereiro, e aqui o Ascoli terá a melhor chance de sair da zona vermelha com mais uma vitória.

Placar

COMO (4-2-3-1): sempre; Curto, Odenthal, Barba, Sala; Abilcard, Bellemo (22' de St. Sagia); Verdi (de 14' pt Blanco (de 22' Cassandro), Cutrone (8' de st Nsame), Da Cunha; Gabrielloni (22' de st Pacelli). Banco: Bolchini, Vigorito, Solini, Iovine, Gioacchini, Ioannou. Treinadores: Roberts-Fabregas.

Ascoli (3-5-2): Viviane; Belluschi, Potekin, Vaisonen (46' de St. Quaranta); Falzerano, Valzania (do 41º Gagliolo), Di Tacchio, Giovane (do 21º D'Uffizi), Celia (do 41º Maiga Silvestri); Mendes, Rodriguez (do 21' Streng). Banco: Vasquez, Polletta, Caligara, Adjapong, Milanese, Manzari, Nestorovski. Treinador Kastori.

Juiz: Collu de Cagliari.

Marcadores: 37º Pedro Mendes, aos 44º aut. Cassandro.

Observação – 5.127 espectadores (1.912 pagantes, 3.215 portadores de ingressos de temporada), receita não divulgada. Gravado por Abilgaard. Bellemo para Como, Belluschi, Giovanni, Valsania, Streng para Ascoli. Comeau foi expulso por Odenthal aos 15 minutos. Apontar para 5-3 tiros. Tiros 3-5. Impedimento 1-1. Cantos 2-8. Retorna: ponto 7', ponto 6'.