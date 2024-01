Marta Fassina sai da festa dos 30 anos do Forza Italia: “problemas de saúde, ela rezou silenciosamente o dia todo”

Houve ontem uma ausência notável no Salone delle Fontane dell'Eur, em Roma, onde o partido Forza Italia comemorou trinta anos desde a sua fundação. Marta Facina, a “quase esposa” de Silvio Berlusconi e deputada forsista, estava ausente. Alguns deputados consideram que o último companheiro do ex-primeiro-ministro “ficou em casa por problemas de saúde, embora não graves”. Correio. Para Fascina, o ano da famosa “saída” de Berlusconi foi “um dia especial” e ele, como explicam os parlamentares da Forza Italia, “queria passá-lo em silêncio, oração e reflexão”. Apesar dos problemas de saúde, quase optou por não “comemorar” o aniversário. Como explicaram alguns representantes e senadores forzistas à edição romana do jornal, Fascina estava tentando transmitir uma mensagem. qual “Você, antes e depois de ser político, faz parte da família de Silvio Berlusconi”, é a verdade.

Em algumas situações, a ex-mulher de Knight “considera preferir não ser exposta”. Mas os seus amigos parlamentares asseguram-lhe que a decisão de não participar no partido Forza Italia “não é uma retirada total do partido”. Na verdade, escreve Correio, mesmo que ninguém tenha confirmado isso publicamente, alguns dos maiores nomes da Forza Italia deveriam manter Marta Fascina sob controle. Já em setembro passado, num evento partidário em Keida, o deputado azul absteve-se. A sua ausência no caso gerou alguns resmungos entre os chefes Forsy, que foram forçados a enviar uma mensagem desculpando-se pela sua ausência. “Eu queria estar com você – disse Fascina – mas a dor da trágica morte do homem que amei, que amo e que amarei para sempre ainda é muito forte para mim”. Desta vez, nem mesmo uma mensagem. Além disso, M.P. Fabrizio Sala, Fassina nem estará no congresso provincial da Forza Italia agendado para amanhã em Monza.

Foto da capa: ANSA/Claudio Peri | Câmara dos Deputados Marta Fascina (Roma, 7 de novembro de 2023)

