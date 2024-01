Tarde de Fado Português, Concerto no Teatro “Carzoni” em Tricesimo – Primafriuli

Melhor encontro com Fado português Em “Carzoni” em Tricesimo Domingo no 17h30. Patrocinado pela Câmara Municipal de Tricesimo, é proposto pelo Folk Club Buttrio, para informações e reservas para este fascinante concerto contacte 348 8138003 ou [email protected].

Turnê europeia Uma NOITE ao Fado Tem 12 anos e é selecionado todos os anos na animada cena lisboeta 'Fadistas! Este sucesso contínuo se deve tanto à alta qualidade dos protagonistas e favoritos do público quanto à natureza vencedora do coordenador do evento. Carlos Leitau, que se tornou uma grande estrela em Portugal e está a fazer sucesso internacional. Ele estava acompanhado de seu irmão Henrik LeitauMaravilhoso solista de guitarra portuguesa, instrumento mais emblemático daquela terra e daquela cultura, e querido amigo dos irmãos Leidão, Carlos MenezArtista de baixo acústico.

Desta vez a convidada apresentada por Carlos é 'Top' Faudista Silvana Pérez, o seu trabalho caracteriza-se pelo encontro entre diferentes mundos musicais, mas consegue sempre viajar profundamente na tradição! Perez apresenta na turnê seu último álbum “Agua Nova”.

Fado É um Tipo Desligado Música folclórica Típico das cidades Lisboa E Coimbra E Desde 2011 é reconhecido pela UNESCO como Patrimônio Imaterial da Humanidade.

