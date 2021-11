Milan, do que a Juve zomba: Eles levam o colar

Com grandes nomes se perguntando como fortalecer sua equipe considerando janeiro ou junho, o mercado de transferências da Série A está queimando cada vez mais. De olho no Milan, porém, deve-se tentar focar nas várias joias do time.

Mercado de Câmbio de Milão: adeus ao aluno Juventus

O Milan, que começou bem a temporada no campeonato, vai agora tentar fazer um bom progresso também no mercado. Os rossoneri querem encerrar algumas peças preciosas para o seu time, principalmente diante da grande competição. Quem pode se despedir do mercado de transferências é Rafael Leo, que se tornou alvo da Juventus.. O jogador português está a revelar o que há de melhor este ano e o seu talento está fora de dúvida. Joe estará pensando em grandes piadas e, dados alguns dos gols marcados pelos pioneiros, o campo de ataque precisará de um reforço significativo. O Leo tem sido um dos melhores do campeonato até agora, e em janeiro haverá alguns ataques importantes de grandes nomes. A mulher mais velha que pensa nisso provavelmente está tentando aproveitar o melhor relacionamento com Jorge Mendes (advogado de Ronaldo acima de tudo).

Mercado de Milão: medidas para proteger joias

O Milan é definitivamente um dos clubes mais ativos do mercado, no entanto, para gerenciar todas as vendas possíveis neste momento. Leo também está entre as despedidas possíveis no mercado, concluiu na avaliação da Juventus. E não só. No entanto, o movimento do diabo é muito simples: O novo contrato passará de 2 a 4 milhões de euros com dupla remuneração até 2026. Oferta importante, e foi relatada Transferências.

Milan: todos os atiradores para Leo

Leo é sem dúvida uma das peças mais valiosas do Milan. O Rosoneri aposta muito nos portugueses para o futuro, mas vamos ter que apostar em vários atiradores. Não só a Juventus, mas também o Manchester United, o Barcelona e o Real Madrid queriam Leo.

