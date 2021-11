Atualização definitiva – uma explosão, depois chamas e outro rugido em breve. Grande parte do vestiário – anexado a outro cômodo – desabou sob uma espessa manta de poeira seca. Dedicado ao feliz futebol do mundo amador (futebol e rúgbi), faltam apenas alguns minutos para o dia 21 quando o inimaginável acontece no campo de jogo da C கே zanne de Magion. O resultado é uma explosão e colapso quando a maioria dos atletas, treinadores e outros colaboradores têm sorte no campo para treinar.

O destino, neste momento, escolheu o melhor momento para evitar uma tragédia: Os camarins e áreas adjacentes estavam praticamente desertos. Mas essas ruínas, depois da perplexidade inicial de todos, são realmente assustadoras porque nenhum dos que estão lá pode descartar que haja alguém lá embaixo. Os bombeiros vêm com especialistas e veículos especiais anti-colapso: alguns guardam a área dos vestiários, enquanto outros revistam entre os escombros. Estudos diversos, seguidos de julgamento benevolente: nenhuma vítima, ninguém saiu.

Mas são necessárias duas ambulâncias, respectivamente, dos hospitais de Perugia E em Castiglione del Lago, três pessoas ficaram feridas e não arriscaram suas vidas, mas sofreram queimaduras e traumas. Todos foram encaminhados ao Hospital Santa Maria della Misericardia. Comunicado de imprensa da Assessoria de Imprensa: Homem de 50 anos com queimaduras secundárias graves, mas não fatais; Diagnóstico de politrauma em homem de 34 anos; Todo o resto é considerado ferimentos leves. De acordo com o que foi aprendido, o departamento de esportes de Kazanovoi é privado, não municipal. Os atletas do Apd Fortitudo Magione também treinam aqui. Os bombeiros e os técnicos da polícia realizaram todas as investigações para encontrar a causa do incêndio. As investigações estão em andamento.

Atualizado às 23h51 – O playground Casanova, onde o colapso do vestiário (devido a um vazamento de gás) ocorreu às 20h50, não é privado e municipal. Atletas com cartão amarelo no Apd Fortitudo Magione treinam em campo. De acordo com as primeiras constatações dos técnicos do corpo de bombeiros, a caldeira da fábrica pode ter explodido – por algum motivo – causando colapso parcial da estrutura de atendimento aos atletas e treinadores. Felizmente, no momento da explosão, o treinamento do time de futebol estava em andamento, de modo que os vestiários estavam praticamente desertos.

