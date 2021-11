Reflexões de Mourinho sobre segurança em Roma, Tre-Courier, etc. em emergências

Conta a história que José Mourinho não é amante da segurança com três pessoas. A falta de uma equipa curta e de um defesa lateral saudável obrigou-nos a recuar a esta solução nos últimos tempos: em Veneza, no último jogo antes do intervalo pelas selecções, os portugueses colocaram apenas três homens. Os jogadores centrais estão disponíveis simultaneamente. , Mancini, Kumbulla e Ibanes. Quando o campeonato recomeçar contra o Gênova, Vina e Calafiori podem não se recuperar das respectivas lesões e como Spinasola não vai voltar antes de janeiro, ele terá que fazer o mesmo. Uma das soluções, a defesa de três homens, foi adotada na temporada passada por Paulo Fonseka, que nunca desistiu. Se a especial continua neste caminho vai depender dos próximos jogos, incluindo a mudança definitiva para o time de três jogadores, resultando na expulsão de alguns homens ou na substituição de nomes como Joniollo, que terminou no banco. Veneza ou Mikitarian.

A questão da defesa foi fundamental para Mourinho, que sempre construiu suas vitórias em uma fase defensiva extraordinária onde a Roma não venceu: 15 gols em 12 jogos do campeonato, 6 de 10 6 (incluindo a primeira mão) da liga de conferência. O treinador português tem algumas situações atenuantes do seu lado. A ausência de Smalling – 132 minutos na liga e apenas 180 minutos na convenção – é sobrepeso: o inglês trabalha (treinou em Tricoria com os lesionados Bellegrini, Janiolo, Vina, Spinasola e Calafiori na sexta-feira. Retorno segunda-feira após três dias intervalo fornecido pelo treinador), não deve comparecer ao jogo fora de casa que se realiza no Génova. Espera-se que ele se recupere na partida contra o Torino, na 28ª Olimpíada. READ Compromisso geral de manter os jovens no centro