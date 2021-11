Governo da Toscana, 12 de novembro: 430 novas infecções, 5 mortes – crônica

Florença, 11 de novembro de 2021 – Governador da Toscana, Novo Casey no vírus corona Entrar Hoje 12 de novembro Na região, eles são 430 9.334 swabs moleculares e 19.168 testes rápidos em 28.502 ensaios. A taxa de novos positivos foi de 1,51% (4,6% no primeiro diagnóstico). Em comparação com ontem, o número de infecções diárias no rosto está diminuindo, no entanto, o número de esfregaços é baixo: no relatório anterior, o número de casos foi de 509 em 36.741 ensaios, com a incidência de novos positivos sendo de 1,39% ( 4,8%) no diagnóstico inicial).

A idade média das novas vítimas

Hoje, a idade média de 430 novos positivos é de aproximadamente 42 anos (25% com menos de 20 anos, 17% entre 20 e 39 anos, 30% 40 a 59 anos, 22% 60 a 79 anos, 6% 80 anos ou Mais velho).

Swaps processados ​​e proporção positiva

Hoje, 9.334 swabs moleculares e 19.168 swabs antigênicos rápidos foram realizados, 1,5% dos quais foram positivos. Por outro lado, hoje foram testados 9.356 indivíduos (swabs antigênicos e / ou moleculares, excluindo swabs controle), dos quais 4,6% foram positivos. Atualmente o positivo é de 7.127 hoje, + 2,1% em relação a ontem.

Hospitalização normal e terapia intensiva

285 pessoas deram entrada no hospital (10 a menos que ontem), 28 das quais estão em terapia intensiva (e mais 4).

5 pessoas morreram

Hoje, há 5 novos óbitos: 3 homens e 2 mulheres com idade média de 84,4 anos. Dependendo da província em que você mora, 5 pessoas morreram: 1 em Florença, 1 em Prato, 1 em Pistoia, 1 em Siena, 1 em Crozeto. 7.325 pessoas morreram desde o surto: 2.366 em Florença, 649 em Prado, 675 em Pistoia, 541 em Masa-Carrara, 695 em Luca, 734 em Pisa, 427 em Lvorno, 563 em Areso, 217 em Inso, mas 95 fora Solo de Tucson.

Mapa de infecção

Até o momento, há um total de 81.437 casos Florença (117 a mais que ontem), 26.984 a Grama (E 35), 27.873 a Pistoia (E 36), 15.352 a Masa-Carrara (Mais 25), 29.857 a Lucas (Mais 30), 34.468 a Centavo (Mais 42), 21.751 a Livorno (Mais 19), 26.420 anúncios Arezzo (Também 38), 17.335 a Siena (Mais 56), 11.741 a Croceto (E 32).