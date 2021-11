Transferência de Cristiano Ronaldo, Portugal buzz: United adverte

Download de graça Aplicativo Phantommaster e Crie seu próprio Fantasy Football League!

Venda Cristiano Ronaldo – Seu último aviso foi lançado nas últimas horas: Não se qualifica para a próxima edição Liga dos Campeões, Adeus Manchester United Um ano depois de voltar. Continue buscando o futuro Cristiano Ronaldo, Esperava poder sorrir novamente depois de morar em Serra Leoa no ano passado no Reino Unido Juventus.

Na verdade, em Turim, apesar de ter conquistado o título de artilheiro da Série A (29 gols em 33 partidas), a 5 vezes Bola de Ouro sofreu um ano difícil devido à eliminação precoce da Liga dos Campeões, que foi amplamente dividida. A dinâmica do camarim preto e branco. Voltar para bliga remier No dia 28 de agosto, os portugueses voltaram aos seus antigos fãs da melhor maneira possível com uma dupla assinatura decisiva. Em Newcastle.

Na verdade, sua contribuição em 9 dos 13 jogos que disputou nunca foi menor, mas a contribuição que ele fez até agora não foi suficiente para competir pelo título do Red Devils. A equipe treinou Ole Gunner Solskjer (Não surpreendentemente, muitas vezes perto da exceção), está em sexto lugar a 9 pontos de distância Chelsea Líderes.

Com a transferência de Cristiano Ronaldo, 5 times estão prontos para contratá-lo

Em particular, das 5 derrotas sofridas, 3 derrotas nos últimos 4 jogos foram sobrepeso. Com atuação inaceitável de Cristiano Ronaldo, ele pediu ao clube mais comprometimento com sua equipe e esforços de mercado para atingir o objetivo mínimo da temporada. Mas se o plano falhar, para onde pode ir o CR7? Hoje, pelo menos 5 equipes estão prontas para abrir suas portas aos atacantes para fornecer a visão mais confiável do sol.

Em primeiro lugar Barcelona (De acordo com o ex-membro do conselho Tony Freaksa, “este é o melhor momento para criar tamanha loucura” e Paris Saint-Germain, Que vai perder no verão Kylian Mbabane Habilitado Real Madrid. Alternativamente, as opções são permanentes Real Madrid e Jogo lisboa Parece impossível mudar para Los Angeles Galaxy Será apresentado por David Beckham Gonzalo Higuain. Curiosamente, a mesma coisa aconteceu na época do desembarque Lucidanian em Torino.