A Itália ainda é refém no Mediterrâneo, outras nuvens na próxima hora 3B Meteo

Tempo de estudo

5 minutos, 20 segundos

Boletim meteorológico Itália

Atualização noturna. O mau tempo na Sardenha e na Sicília continua a intensificar-se. Tropani e Agrigento, embora severamente afetados Chuva forte e trovoadas, Agora saia e está sob o céu estrelado, as províncias de Messina, Catania e Syracuse agora são para se preocupar. Como esperado, a linha de tempestade descarrega grandes quantidades de água nesta área, que já ultrapassa os 50 mm dentro do condado de Syracuse. A situação não mudará nas próximas horas, com o mau tempo continuando a dominar as mesmas áreas, Prestar atenção. Também choverá na parte norte da Sardenha e Cagliari, onde ocorreram relâmpagos, mas nenhum dano ou inconveniente foi relatado até agora. É melhor na península, ligeiramente nublado no norte, mas em climas áridos. Discurso aplicável à Toscana, regiões do Adriático e Basilicata. Alguma chuva nas praias do Lácio, da Campânia e do Tirreno Calábria.

Mau tempo nas partes centro e norte da Sardenha. À tarde, fortes chuvas e tempestades atingiram as partes centro-norte de Satínia, cobrindo principalmente o lado Tirreno. Uma série de eventos, especialmente na área de Nooras, Precipitação de meia-noite a 30 mm, mas também pode ocorrer na região coclear oriental. Picos maiores que 45 mm na região de Olbia.

Reversão e tempestade no Oriente Médio na Sicília. Durante a tarde, a chuva e as tempestades certamente reduziram seu domínio sobre as partes ocidentais da ilha e se concentraram nas partes orientais. Estes são eventos extremos locais indo para o norte de Syracuse Também descarrega principalmente em áreas do interior, incluindo a região do Enna, onde apenas 54 mm de chuva foram registrados no período da tarde. Devido às fortes chuvas de hoje, um grande deslizamento de terra foi relatado em Porto Palo de Menfie, no oeste de Aguirre, o que é demonstrado pelo seguinte vídeo:



Sicília, Ragusano em uma visão reversa muito séria. O mau tempo matinal acumulou-se em todo o sudeste da região e o acúmulo máximo de chuvas foi registrado na região de Ragusa, com 20 mm em apenas três horas. Inconvenientes em grande parte do território de Trabanis e na região de Aguirre, embora alguns feitiços brilhantes ocorram na parte ocidental da ilha pela manhã.

Status de Sciacca (AG) nos seguintes vídeos:

Situação de Favara (AG) no seguinte vídeo:

Sardenha, inversão e temporais se intensificam. Pela manhã O clima na região do Tirreno está muito pior Fortes chuvas e trovoadas intensificaram-se na Sardenha, avançando para o interior a partir da costa e atingindo agora a maior parte da área do Sara. Desde o início do dia, o acúmulo de chuva ultrapassou os 20 mm, acumulando-se principalmente nas áreas costeiras leste da Cochlear e Noraes.

Situação. Um vórtice do Mediterrâneo está localizado no oeste da Itália e forma um intenso sistema de frente em torno de seu centro, envolvendo uma parte de nossa parte oeste, mesmo com condições meteorológicas extremas. Constantemente nas garras da chuva Noroeste, Sardenha, regiões centrais do Tirreno e Sicília, Trovoadas em duas grandes ilhas. Já nas regiões orientais, o clima mais estável, protegido dos furacões do Leste Europeu, se estende aos Bálcãs e ao Adriático.

Questões importantes na Sicília. Com parte da Sicília, no pior clima extremo de todos os tempos Principais problemas de chuva, trovoadas, tempestades e setor Centro-Oeste, Nas últimas horas, vimos um declínio nos eventos na área de Trapani. Inundações, deslizamentos de terra e inundações, Bem como na área de Tropani, e na área de Agrigento, Ainda assim, nas primeiras horas da manhã, nas garras de um mau tempo muito severo e acumulações bluviométricas nas últimas 12 horas, quase 100 mm de chuva caíram na costa oeste. Danos em carros, inundações, deslizamentos de terra e inundações em estradas e rodovias foram relatados.

Tempo fraco na Sardenha. A linha de frente que conduz ao Tirreno chegou à Sardenha esta manhã Começa em seu lado Tirreno com tempestades e chuva. A parte ocidental da ilha, por outro lado, é árida, onde o céu está nublado com camadas altas que margeiam o lado Tirreno.

Reverso na Lazio. A mesma frente, que inclui a Sardenha, cria mau tempo desde meados do Tirreno à costa peninsular, especialmente com a chuva a chegar ao Lácio. Também está chovendo em roma Mas parte da chuva vai do leste para o interior de Abruzzo e do norte para o curso inferior da Toscana. No entorno da capital, há acumulações pluviométricas muito grandes, com valores que variam da meia-noite a 30 mm.

Continua chovendo na região de Nordovest. Tem chovido a oeste de Boots desde quarta-feira no noroeste devido à ação do braço norte da frente no noroeste. Nas últimas 24 horas, os Alpes de Turim receberam quase 90 mm de chuva. Embora esteja chovendo na área de Kunio hoje, a região oeste do Piemonte é a mais afetada por esses eventos. A neve aumentou significativamente, As escalas foram empurradas para mais de 2.000 metros devido à chegada de leves correntes de ciclones desencadeadas por um ciclone no oeste da península.

Tempo na próxima hora. Haverá luz no Nordeste e na Romagna, enquanto o espessamento durará no Noroeste Alguma chuva no oeste do Piemonte e no oeste da Ligúria. Instável nas regiões centro-norte do Tirreno Muitas vezes chove e chove pela manhã e diminui à tarde, alternando com períodos intermitentes de luz. Tempo seco e escrita brilhante, ainda maior no campo do sul do Tirreno. No lado centro-sul do Adriático, nebulosidade irregular, embora com letras brilhantes em Salendo. Parcialmente chuvoso, mas apenas de manhã no interior de março e Abruzzo, depois fora. Forte instabilidade na Sardenha Chuvas e chuvas com trovões e trovoadas se espalharão do lado Tirreno para o oeste, intensificando-se mesmo com possíveis tempestades, mas diminuirão à noite nas regiões do sul. Forte instabilidade na Sicília Chuva, trovoadas e tempestades se acumularão no Oriente Médio e causarão problemas hidrogeológicos locais, enquanto o progresso afetará a parte oeste da região. Vinte estudos Cherokee no Hemisfério Ocidental. Aumento da temperatura. Entre na seção para todos os detalhes Tempo Itália. Até a evolução Clique aqui para o fim de semana.

O tempo está chegando horas

As previsões do tempo são constantemente atualizadas, e confira nossas atualizações especiais Mapas de previsão do território italiano.

Siga 3BMeteo no Twitter