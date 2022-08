Na próxima semana, domingo, 7 de agosto, é a primeira crise real do verão. Vamos ver o que acontece »ILMETEO.it

Clima: Na próxima semana, domingo, 7 de agosto, é a primeira crise real do verão. Vamos ver o que acontece

O calor africano pode fazer uma pausa temporária…

Previsão do tempo para a próxima semanaO calor africano provavelmente fará uma boa pausa. Esta é a mensagem mais importante que saiu das últimas atualizações na visualização Semana que vem: Já a partir de segunda-feira 8 pode vir a primeira crise real do verão As trovoadas vão voltar Também houve chuvas de granizo em várias partes do nosso país.

Para entender melhor o que esperar, devemos, como de costume, expandir nossa visão para todo o tabuleiro de xadrez hemisférico, para onde se movem as principais figuras atmosféricas: furacões (cheios de mau tempo) e anticiclones (mais estáveis ​​e quentes).

Bem, a ascensão do anticiclone dos Açores em direção a latitudes tão ao norte quanto a Escandinávia desencadeará a descida de ar fresco e instável à medida que desce do nordeste da Europa em direção à bacia do Mediterrâneo. Assim, a partir das primeiras horas do domingo, 7 de agosto, as chances do primeiro curso aumentarão muito Quebra de tempestade Principalmente naquele diaArco Alpino e nas regiões Salve no norte.

Após várias semanas de calma atmosférica, o fluxo de correntes mais frias continuará nos próximos dias. Eu vi Fortes anomalias térmicas Entre o ar preexistente, o ar incandescente dos dias anteriores e a chegada de um novo, decididamente fresco, não excluímos o perigo. Eventos climáticos extremos Com possibilidade de granizo localizado e rajadas de vento; Primeiro, as regiões centro-norte e o Adriático e a Dell estarão novamente em maior risco Centro-Sul Pelo menos 11 trovoadas, mesmo de intensidade mais forte, são esperadas na terça-feira 9 e na quinta-feira, primeiro para o interior e depois se estendendo em direção ao litoral. Nesse ambiente, a temperatura cairá significativamente, graças Ventos dos quadrantes norte.

Então, no fim de semana, de 12 a 13 de agosto, A Antes da nova tempestade O ar é impulsionado por uma grande área de baixa pressão entre as Ilhas Britânicas e a Escandinávia que pode chegar à Itália; Desta vez eles têm que pagar o preço Regiões do norte. Se confirmado, haverá risco de fortes trovoadas com granizo e queda geral das temperaturas.

Em suma, o calor africano provavelmente desfrutará de uma boa pausa por enquanto.

Correntes de ar mais instáveis ​​descendo da Europa: risco de tempestades severas