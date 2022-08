Calciomercato Roma, Friedkin quebram recorde: fãs à solta

O chefe da Roma deixou os torcedores da Roma loucos quando eles se reuniram para acompanhar a chegada gradual de Wijnaldum no mercado de transferências.

Georginio Wijnaldum desembarcou hoje no Ciampino, onde foi recebido por uma grande multidão de fãs. Isso gerou imediatamente um coro de torcedores do Liverpool dedicados a ele nas mídias sociais. Em pistas da famosa música de Kung e Cook ‘This Girl’ em 3 Burners, os torcedores que se dirigiram ao Aeroporto de Roma cantaram o nome da Classe de 1990. Finalmente, José Mourinho conseguiu trazer o holandês Thiago Pinto. Gosto muito disso. Os portugueses já procuravam melhorar o meio-campo à sua disposição depois de contratar Nemanja Matic. O sérvio será o novo metrónomo da equipa, enquanto o jogador de 32 anos trará dinamismo e qualidade ao meio-campo.

Não só o trabalho do general manager português, mas também o de José foi a base para a chegada de Jorginho. Don Friedkin permitiu que Wijnaldum se mudasse para os Giallorossi. O presidente da Roma desempenhou um papel fundamental na chegada do ex-Liverpool, explorando seus laços com Al-Khelaifi. PSG e Dan número um, na verdade, são amigos e o americano confia nisso. Como Dybala, foi o próprio Friedkin quem trouxe o holandês para a capital com seu avião, e Wijnald também fez a viagem. Hoje, aliás, foi revelada a indiscrição da rota marcada para a tarde, e pronto.

Calciomercato Roma, recorde de Friedkin: voo seguido por 13.000 fãs

Dan não estava sozinho em sua jornada para trazer Wijnaldum para a cidade. Com ele, e todos os passageiros, havia na verdade 13.384 pessoas que acompanharam o voo por meio de um dos sites de rastreamento de voos mais populares. Uma verdadeira febre para Georginio, porém, foram as ações do presidente. Dybala já havia sido trazido para Portugal por Friedkin Sr. Os números recordes dos Giallorossi mostram o crescente entusiasmo dos torcedores da Roma