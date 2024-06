Foi denunciada a comercialização de políticas de garantia falsas em nome da empresa portuguesa Abarca

Uma empresa autorizada a operar em Itália ao abrigo da liberdade de prestação de serviços em diversas classes não vida (incluindo a classe 15 – garantia) rejeitou-as.

Após o relatório recebido pelo IVASS Março do ano passadoA Abarca tem outro processo a instaurar relativo à comercialização de apólices de garantia falsas registadas sob o nome Companhia de Seguros SA, que as ignorou.

É uma seguradora com sede em Portugal, sujeita à fiscalização da autoridade do país de origem (Asf – Autoridade de Supervisão de Seguros e Fundos de Pensões), autorizada a operar em Itália ao abrigo da liberdade de prestação de serviços não diversificados. Aulas de Vida incluindo Classe 15 – Garantido.

A Iwas recomenda tomar os devidos cuidados na avaliação das ofertas de seguros e aconselha o consumidor a verificar se as cotações e os contratos se referem a empresas e intermediários devidamente autorizados antes de pagar os prémios. Para qualquer assistência você pode entrar em contato com a central de atendimento ao consumidor do watchdog pelo número gratuito 800-486661, de segunda a sexta, das 8h30 às 14h30.

Fábio Scroi

