Aparência de Grillo, conciliatória com hipótese Conte – Notícias

Oposição feroz no parlamento e nas ruas, diálogo com outras forças progressistas mas “entre iguais” e sem a linha ditada pelo Partido Democrata, compromisso direto com os territórios. Estas são as orientações identificadas por Giuseppe Conte para a retomada do M5 enquanto se aguarda a assembleia constituinte de setembro, onde serão discutidas a ordem política, as coligações e o limite dos dois mandatos.

Esta última questão ainda precisa de ser resolvida, já que Beppe Grillo é agora firmemente contra as excepções. O fiador, que não pronuncia uma palavra em público desde as eleições europeias, teria discutido com os seus interlocutores a necessidade de recomeçar a partir da democracia participativa e do papel dos municípios durante a sua estadia em Roma. Chamado por muitos, ele poderá se fazer ouvir por meio de uma postagem nos próximos dias. Anos atrás, Grilloway definiu os M5 como uma força política “decomponível”.

E o adjectivo tornou-se novamente relevante após o recente desastre eleitoral que deixou a classe dominante e as bases a questionarem como avançar. Conte, depois de assumir o comando de um movimento em queda livre após uma chuva fria nas urnas, alinhou três movimentos: disse que estava pronto para tomar partido; Blindado por representantes eleitos, abriu a Assembleia Constituinte de Outono; Conheci o fiador. Mas questões fundamentais – mandatos, liderança e alianças – ainda precisam de ser abordadas. Se o termômetro do humor entre 5 segundos indica uma intolerância predominante ao limite de duas ordens, a posição de Grillo é permanente: a regra de ouro do movimento deve ser mantida.

É claro que o primeiro encontro presencial entre ele e Conte não foi decisivo, mas segundo alguns rumores – não confirmados por Campo Marzio – um compromisso poderia eventualmente ser alcançado, por exemplo, contando as experiências parlamentares e locais de uma forma diferente. , a um membro do Parlamento com dois mandatos para concorrer ao cargo de prefeito. Outra alavanca poderá ser um maior envolvimento na esfera de decisão do partido, com papéis a definir, com ‘grandes nomes’ que já ocuparam duas vezes funções de representação política: de Roberto Fico a Virginia Raggi. O ex-prefeito de Roma, que sempre teve uma forte relação com Grillo, poderá voltar novamente, e há até quem o identifique como o novo líder do movimento. É preciso dizer que não é a primeira vez que o Partido Cinco Estrelas se interpõe para reanimar a sorte do movimento, mas Ragi, depois de fracassar na capital, foi precisamente bloqueado pelos limites de dois mandatos. Ninguém se abriu sobre o conteúdo do encontro entre ela e Grillo: “Foi um bom café da manhã”, foi o único comentário. Capítulo separado, alianças. Conte não respondeu rapidamente ao pedido da secretária democrata Elly Schlein à oposição para propor um plano de unidade. Avs e Più Europa fizeram isso e até Carlo Calenda fez isso. Pelo contrário, o líder do M5 (que já disse estar pronto para intensificar o diálogo com as forças progressistas) não se revelou até agora: na terça-feira estará junto com outros partidos da oposição na Piazza SS Apostoli. Além disso, a partir da sede do movimento, nos próximos dias poderá iniciar alguns esforços eleitorais tendo em conta as segundas voltas, especialmente na “sua” Puglia, que não rejeitaram.

